Молдавские депутаты пытались взять штурмом администрацию президента

01.07.2020

Депутаты молдавского парламента из группы Pro Moldova, состоящей из адептов криминального олигарха Влада Плахотнюка, пытались сегодня прорваться в здание презедентуры (администрации президента) и вступили в столкновение с полицией.

Поводом для штурма стало беспокойство о судьбе их нового товарища Штефана Гацкана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во вторник Гацкан заявил, что покидает фракцию социалистов и окончательно разрушает таким образом правящую коалицию. Гацкан стал девятым перебежчиком. В молдавском парламенте уверены, что развал большинства – месть Плахотнюка за свое изгнание из страны, в которую он вложил порядка 10 млн долларов.

Пока олигарх перекупал депутатов из созданной им в свое время Демократической партии, иссякающая коалиция только ворчала, но когда удалось перекупить члена фракции социалистов – партии президента – начались беспорядки.

Преданные однопартийцы наклеили табличку «Иуда» на кабинет предателя, провели пикет перед принадлежащей ему клиникой, подали заявление в прокуратуру. Апофеозом стал захват машины Гацкана на одном из кишиневских мостов. На глазах у потрясенных членов Pro Moldova два боевых социалиста провели разъяснительную беседу с бывшим товарищем. На следующее утро Гацкан сложил свой мандат и пропал.

В Pro Moldova почему-то решили, что блудного депутата силой удерживают в президентуре. Они шумно пытались туда прорваться, но полиция отбила атаку. После этого депутат Владимир Чеботарь бросился на капот выезжавшей из ворот машины. Он посчитал, что в ней сидит плененный социалистами Гацкан.

Спустя несколько часов пропажа нашлась. Гацкан выложил в соцсетях видео на фоне виноградников и сообщил, что находится с семьей за городом, где хочет успокоиться и подумать.

Политолог Виталий Андриевский полагает, что сложение мандата стало для экс-депутата не менее выгодной операцией, чем переход из фракции в фракцию.

«Самый красивый вариант для депутата. Ушел от одних к другим – взял 1.2 млн. евро. Ушел от тех, к кому пришел – взял 1.2 млн. евро. Теперь можно голосовать и принимать законы по совести», – иронизирует Андриевский в своем телеграм-канале.

Поскольку Гацкан был мажоритарщиком, его место до выборов никто не займет. В парламенте осталось 99 депутатов, а значит, поредевшая коалиция продолжает с трудом удерживать большинство. Это избавляет президента страны Игоря Додона от необходимости объявлять досрочные выборы, которых он не хочет. Однако деньги у Плахотнюка пока не закончились.