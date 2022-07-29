Молдавские депутаты ушли в отпуск под «Ще не вмерлу»

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Новости Украины

Весенняя сессия молдавского парламента закрылась выступлением хора Винницкой филармонии, который исполнил гимн Украины.

Артисты выступали в национальных костюмах, растянув большие флаги Украины и Молдовы и держа в руках маленькие флаги Евросоюза. Депутаты встали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотришь на этих красивых, открытых молодых людей и задаешься вопросом — «почему», «для чего» эта губительная война?», — лицемерила в соцсети депутат от правящей партии Олеся Стамате.

Российский политолог Армен Гаспарян отреагировал совсем иначе.

«Кишиневское пятничное ай-на-не. Весенняя сессия парламента шестого интернационала беззубых цыган Санду закончилась исполнением гимна Украины», – написал он в своем ТГ-канале.