Молдавские депутаты ушли в отпуск под «Ще не вмерлу»

29.07.2022  20:50 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Денацификация, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Весенняя сессия молдавского парламента закрылась выступлением хора Винницкой филармонии, который исполнил гимн Украины.

Артисты выступали в национальных костюмах, растянув большие флаги Украины и Молдовы и держа в руках маленькие флаги Евросоюза. Депутаты встали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Весенняя сессия молдавского парламента закрылась выступлением хора Винницкой филармонии, который исполнил гимн Украины. Артисты...

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«Смотришь на этих красивых, открытых молодых людей и задаешься вопросом — «почему», «для чего» эта губительная война?», — лицемерила в соцсети депутат от правящей партии Олеся Стамате.

Российский политолог Армен Гаспарян отреагировал совсем иначе.

«Кишиневское пятничное ай-на-не. Весенняя сессия парламента шестого интернационала беззубых цыган Санду закончилась исполнением гимна Украины», – написал он в своем ТГ-канале.

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