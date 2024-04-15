Молдавские фермеры в отчаянии: «Нас даже не хотят слушать»

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В жизни молдавских фермеров, которые год назад организовали кампанию протестов, ничего не изменилось. Аграрии по-прежнему на грани разорения, а руководители Молдовы, представляющие партию Майи Санду «Действие и солидарность», отказываются их выслушивать.

Об этом говорит один из лидеров молдавских фермеров Сергей Стефанко в репортаже провластного телеканала TV8.

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Герой репортажа считается одним из успешных фермеров: он обрабатывает 1200 гектаров земли в своём родном селе Украинка Каушанского района. 15 лет назад он там же основал овцеферму. Сергею Стефанко посчастливилось получить грант в Румынии, что позволило ему продолжать работы в полную силу. Однако планы на будущее, по его словам, мрачны. Если год закончится плохо, он готов отказаться от сельского хозяйства.

Стефанко был одним из инициаторов протестов фермеров, которые привели к блокировке таможенного пункта Леушены на границе с Румынией – страной-членом ЕС. Он возмущается, что Санду и её ближайшие сторонники, которые поддержали их акции протеста против правительства Додона и Кику в разгар пандемии 2020 году.

Тогда именно фермеры, въезжавшие своей техникой в правительственные здания, вынудили правительство Кику уйти в в отставку и расчистили путь партии Санду к победе на досрочных парламентских выборах. Но прозападная группировка забыла о них сразу же, когда переместились во властные кабинеты.

«Это был жест отчаяния, если вы следили за протестами, единственное требование заключалось в том, чтобы [премьер-министр] господин Речан и [спикер парламента] господин Гросу назначили нам встречу. Это все, что им нужно было сделать, но они нас проигнорировали. Мы были на улицах и в 2020 году, нас тогда поддержали, они были с нами. Что произошло, когда они перешли по ту сторону двери, я не знаю», – говорит фермер.

По его словам, даже самые успешные в Молдове фермеры не могут удержаться на плаву

«Я пришёл с деньгами извне, получил грант от государства, но когда идёшь дальше, другие деньги не приходят, обрушивается засуха, банки повышают проценты по кредитам, все дорожает, то ты не удержишься. Год, два, три поживёшь, и всё», – жалуется он.

Обида фермеров на правительство заключается в том, что местные производители не защищены от конкурентов из соседних стран. При этом правящая партия Санду категорически отказывается от принятия закона, обеспечивающего 50% молдавских товаров на полках магазинов.

«При ценах, которые прогнозируют на рынках, если будет ещё один засушливый год, мы сдадимся. Нет никаких шансов», – подытожил Стефанко.