Молдавские компании захватывают рынки, воспользовавшись блокадой Приднестровья

27.10.2021 13:49 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдавские компании пытаются воспользоваться транспортной блокадой Приднестровья и захватить часть рынка перевозок. Напомним, Украина по сговору с Молдовой с первого сентября не пропускает через границу машины с приднестровскими номерами.

Об этом заявил министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова не дает возможности приднестровским водителям получить нейтральные номера для возможности пересекать границу. Мы обратили внимание на то, что этим пытаются пользоваться молдавские компании, которые пытаются таким образом перехватывать сектор рынка. Речь идет о недобросовестной конкуренции. У меня создалось впечатление, что молдавская сторона пытается имитировать готовность к решению проблем, на самом деле не решая актуальный вопрос», – сказал Игнатьев.

Сейчас приднестровский МИД пытается договориться с Украиной, чтобы она пропустила через границу застрявший на ее территории транспорт. Переговоры с молдавской стороной состоялись в офисе Миссии ОБСЕ в городе Бендеры.

«Мы услышали какие-то претензии в адрес Приднестровья, на мой взгляд, абсолютно надуманные, возникшие на ровном месте. Судя по всему, Кишиневу не хочется достигать решений. Я ожидаю, что дискуссии в Стокгольме (в рамках формата «5+2» – ред.) будут достаточно сложными», – сказал Игнатьев.