Молдавские лесбиянки против Православной церкви и русского языка

Елена Острякова.  
21.01.2023 21:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дискриминация, Молдова, Общество


Молдова обязана выполнить решение Европейского суда по правам человека и признать однополые браки, а также родительские права однополых пар, поскольку она подписала все государства подписавшие Европейскую конвенцию о правах человека.

Об этом заявили представители молдавской организации по защите прав ЛГБТ GENDERDOC-M, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова обязана выполнить решение Европейского суда по правам человека и признать однополые браки, а...

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«Все решения ЕСПЧ имеют приоритет и большую силу, чем национальное законодательство. Молдова должна привести свое законодательство в соответствие с этим решением. Это означает, что они должны принять закон, который предоставит всю защиту со стороны государства, все, что касается прав наследования, согласия на медицинское обслуживание партнеров, раздела активов, приобретения собственности. Все права, которые сейчас имеют гетеросексуальные пары при заключении брака, мы должны иметь по новому закону, который, я надеюсь, будет принят», — заявила представитель организации Анжелика Фролов.

При этом она предположила, что у политического класса не хватит смелости инициировать такой акт «из-за высокой степени гомофобии». GENDERDOC-M намерена найти как можно больше гомосексуальных пар, которые будут через суд добиваться, чтобы их отношения зарегистрировали.

Глава представительства ЕСПЧ при молдавской правительстве Дойна Маймеску сообщила что «пока не зарегистрировано жалоб на Республику Молдова из-за невозможности заключения однополых браков».

Однако ее адвокат Иоана Стрэистяну считает, что признавать однополые браки все равно придется.

«Хочется верить, что в написании этого закона будут участвовать образованные люди, не находящиеся под влиянием эмоций и ненависти, исходящей от некоторых православных лидеров в стране» – заявила она.

Последнее социологические исследования показали, что в Молдове самый высокий в Европе процент молодых людей, не одобряющих однополые браки – 89%. Для сравнения: в России 86%, на Украине 82%, а в Белоруссии 75% против легализации содомии.

Молдавские лесбиянки полагают, что виной этому лидерству слишком большая религиозность молдаван.

«Церковь церкви рознь, тут очень зависит от политики. Наша церковь митрополия Молдовы подчиняется российской патриархии. Российская патриархия очень связана с режимом. Церковь служит путинскому режиму. А наша церковь подчиняется им. Поэтому молдавская митрополия очень гомофобна, потому что она следует всем указаниям, которые дает патриархия. А церковь, которая подчиняется румынской патриархии эту тему не педалирует», – сказала Фролов.

ЛГБТ должны стать передовым отрядом русофобии по замыслу тех, кто их поддерживает. Так провластные СМИ показали интервью с лесбиянкой эмигрировавшей из России Анастасией Даниловой, которая раскритиковала русский язык «за имперскость».
«Русский язык – это язык насилия, и продолжает им быть во многих местах, в том числе, на моей родине в Чувашии», – заявила Данилова по-русски.

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