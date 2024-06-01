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Германия окажет финансовую поддержку Молдове в приобретении 14 новых бронемашин «Пиранья» в дополнение к 19, уже находящимся на вооружении молдавской армии. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, посетивший Кишинев с официальным визитом.

В ходе совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой немецкий военный министр также пообещал, что в 2025 году Молдова также получит средства противовоздушной обороны.

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«Речь идет об индивидуально используемых системах, а не о крупных ракетных комплексах, в которых сейчас больше всего нуждается Украина», – уточил Писториус.

Присутствовавшая на церемонии журналистка закрытого телеканала Canal 5 спросила Бориса Писториуса, почему Германия предоставляет помощь не для борьбы с бедностью в Молдове, а для милитаризации страны.

Немецкий министр ответил демагогическим рассуждением, что не надо противопоставлять друг другу оборону и бедность. Он также отметил, что без развитой системы обороны и безопасности многие страны страдали бы от еще большего уровня бедности.

В свою очередь, министр обороны Молдовы Анатолий Носатый назвал этот вопрос «манипуляционным», отметив, что присутствие на таких мероприятиях СМИ, представляющих оппозицию, говорит о наличии демократии в Молдове.

Он отметил, что «Германия поддерживает сотни проектов в Молдове для развития экономики и улучшения уровня жизни в Молдове и проведения реформ, которые помогут нам стать процветающей европейской страной». По словам Носатого, укрепление обороноспособности никак не умаляет социальную помощь и не является бременем для государства.

Тем не менее, у жителей Молдовы по-прежнему остаются вопросы и к собственному правительству, и к западным «партнёрам»: неужели бронемашины «Пиранья» нужнее правительству, чем десятки школ, где 31 мая прозвучал по-настоящему последний звонок. Эти школы не примут учеников 1 сентября: они будут «оптимизированы» вследствие элементарного отсутствия как учеников, так и учителей.