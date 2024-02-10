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Неизвестные в Кишиневе подожгли здание информационного центра НАТО, бросив в него коктейль Молотова. Информационный центр расположен на территории Государственного университета Молдовы (ГУМ).

В результате сгорели вывеска и две наружные двери, пострадавших нет.

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Полиция Молдовы рассматривает версию умышленного поджога. Посольство США в Кишиневе осудило поджог.

Молдаване другого мнения.

«Отчего-то вспомнился анекдот советских времен про то, как человеку приятно было слушать новость о том, что КГБ сгорело», – написал в своем тг-канале молдавский политолог Илья Киселев.

«Знаки», – многозначительно отметил оппозиционный депутат молдавского парламента Богда Цырдя.

Издание «Новости Гагаузии» провело опрос среди своих читателей на тему, кто поджег офис НАТО. Большинство выбрало ответ «настоящие молдаване, сторонники государства Молдавского».

Согласно последним опросам против вступления Молдовы в НАТО выступают 53,4% жителей страны, однако прозападные президент и правительство продолжают наращивать контакты с Альянсом.