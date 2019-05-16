Молдавские пчелы погибли от евроинтеграции

16.05.2019, Москва, Елена Острякова

Массовая гибель пчел произошла в трех селах Гагаузии (Молдова). Предварительно речь идет о 70% ульев. Об этом сообщает Newsmaker.

Основная версия их гибели — химикаты, которыми были обработаны близлежащие рапсовые поля. В Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы утверждают, что гибель пчел в начале мая не единичный случай, и ситуация повторяется ежегодно.

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«Это не только в Гагаузии, а еще в Унгенском и Дондюшанском районах. Это довольно ощутимо для пчеловодов и повторяется из года в год. Это надо решать с компетентными органами», — сказал глава ассоциации Штефан Кондратюк.

Рапс поставляется в страны Евросоюза для производства биотоплива. Согласно нормам ЕС доля «био» дизеля в каждом баке не менее 2-4%. Цель проводимой там «зеленой революции» – увеличить использование биотоплива в транспортных средствах до 10% к 2020 году. Однако европейские фермеры обрабатывают поля химикатами ночью, чтобы не навредить полезным насекомым.