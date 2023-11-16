Молдавские полицейские угрожают приднестровским дорожным рабочим уголовной статьей «за сепаратизм»

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Полиция Молдовы угрожает приднестровским дорожным рабочим, делающим барьерное заграждение (отбойник) на окраине города Бендеры при въезде в село Варница, находящееся под контролем Молдовы.

Об этом сообщил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии в Зоне безопасности от Приднестровья Олег Беляков.

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Представители Молдовы усмотрели в этом злой умысел и уже несколько недель поднимают тему в Объединенной контрольной комиссии. Одновременно самим рабочим молдавские полицейские угрожают уголовным преследованием «за сепаратизм». Ранее такой же шум поднимался молдавской стороной в связи со строительством общественного туалета на приднестровском КПП.

По словам Олега Белякова, подобное поведение полиции РМ может осложнить ситуацию в Зоне безопасности и создать «конфликтные зоны». Приднестровская делегация в ОКК неоднократно пояснила представителям Молдовы, что строительство отбойника на дороге не ограничивает свободу передвижения в Зоне безопасности, к тому же в самом отбойнике, коль на то пошло, есть проходы для пешеходов.

Беляков сравнивает эту ситуацию с рытьем окопов со стороны Молдовы вблизи молдавского райцентра Криуляны и села Слободзея-Душка, также находящихся в Зоне безопасности.

«Работы, которые ведутся на молдавской территории, где вырыты по отношению к Приднестровью целые окопы, – никто в этой части не задает вопросы, почему молдавская сторона копает эти окопы. А рабочие, которые работают на перекрестке улиц Мацнева-Ленинградская, представляют реальную угрозу? В продолжении этих окопов устанавливаются блоки на дорогах с Приднестровьем. Это ведет исключительно к осложнению ситуации в Зоне безопасности», – сказал Беляков.