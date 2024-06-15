Молдавские прозападные парламентарии морально готовятся к приходу российской армии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Красивые молдавские девушки в борделях будут за рубли обслуживать русских солдат-освободителей.

Об этом ходе своего выступления с парламентской трибуны завил ветеран молдавской политики, член фракции партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой в ходе обсуждения выступления танцоров ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме. Сразу же после этих слов техперсонал парламента отключил звук прямой трансляции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«В условиях русского мира в Молдове у красивых молдавских девушек будут блестящие перспективы. За рубли они будут обслуживать в борделях русских воинов-освободителей. И для этого не надо учиться в европейских университетах», – сказал Нантой с трибуны парламента.

По его словам, и у молодых парней будет не менее блестящая перспектива – «стать зомбированным пушечным мясом и убивать всех, на кого укажет великий и вечно переизбираемый Путин».

«Не будут забыты и дети солнечной Молдовы. Румынский дух будет выжигаться каленым железом, приблизительно так, как это уже делается в Суворовском училище в Тирасполе», – заявил Нантой перед тем, как звук прямой трансляции с заседания парламента был выключен.

Высказывания престарелого депутата-русофоба вызвали реакцию возмущения со стороны молдавской общественности.

«Порою старость – бес в ребро. Сексуальное влечение находит иногда самые непостижимые пути выражения. Например, чесать языком. Конечно, вспоминая как явился однажды Оазу Нантой в студии в идиотском прикиде и с автоматом Калашникова, или его же в странной позе с Майей на небе во время прыжка с парашютом, можно найти уйму метафор покруче чем сравнение с проститутками. Но мы можем стерпеть, мы же не страдаем таким острым чувством либидо, как нечастный старик с депутатским мандатом», – написал по этому поводу журналист Валерий Реницэ.

«Мы ждем, что [спикер парламента] Игорь Гросу потребует отставку, а Оазу Нантой извинится и исчезнет из молдавской политики», – прокомментировал эту ситуацию блогер Корнелиу Гандрабур, удивившись отсутствию женской солидарности и реакции на «фемицид» со стороны женской части фракции «Действие и солидарность».

В заключение блогер назвал депутатов от правящей партии «ублюдками» и «НПО-шными наркоманами».