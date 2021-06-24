Молдавские радикалы пытались прорваться в Приднестровье

24.06.2021, Москва, Елена Острякова

Молдавские унионисты (сторонники слияния с Румынией) из партии AUR попытались сегодня прорваться на территорию Приднестровья.

Об этом сообщает Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Унионисты из AUR накануне прибыли в пограничный город Варницу и провели ночь в палетках, чтобы с утра устраивать провокации. Они требуют пропустить их в Приднестровье для ведения агитации в рамках кампании по внеочередным выборам парламента Молдовы. С унионистами говорили представители миротворцев, но отказываться от провокации они не собираются.

Румынский депутат Думитру Виорел Фокша, прибывший на место событий, попросил власти Молдовы и президента Майю Санду обеспечить безопасность сторонников и членов AUR.

«Я призываю молдавские власти, особенно президента Майю Санду, обеспечить безопасность и неприкосновенность сторонников и членов AUR, которым не разрешили въехать на оккупированную территорию восточной части Молдовы. Свобода — конституционное право. Сейчас на Днестре находятся граждане с двойным гражданством. Не будем забывать, что речь идет также о гражданах Румынии, государства-члена НАТО», — написал Фокша на своей странице в Facebook.

Примечательно, что в прошлом году унионисты блокировали границу. Тогда их не устраивало, что приднестровцы, имеющие молдавские паспорта, принимают участие в выборах президента Молдовы. А сейчас по требованию унионистов молдавский ЦИК отменил открытие двух избирательных участков в Приднестровье.

«Сигнал – понятный. Правые будут нагнетать обстановку, пока не получат желаемое, то есть войну», – прокомментировал сегодняшнюю провокацию депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Это уже вторая попытка унионистов прорваться в Приднестровье. Тремя днями раньше они предприняли попытку проехать в Рыбницу.

Кроме того AUR пыталась «агитировать» в русскоязычной автономии Молдовы – Гагаузии. В столице региона Комрате они пытались раздавать агитационный материал прохожим, но те отказывались брать листовки. Местные жители дали унионистам жесткий отпор и фактически вынудили их уехать восвояси.