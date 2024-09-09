Молдавские русофобы готовы отказаться от Приднестровья, чтобы гарантировать антироссийский курс Кишинёва – молдавский журналист

Помимо запрета канонической Православной Церкви, связанной с Московским Патриархатом, особо ярые кишинёвские евроинтеграторы предлагают ещё один способ «дерусификации» Молдовы – отказаться от Приднестровья.

Об этом в издании traditia.md пишет молдавский журналист, экс-кандидат в президенты Молдовы Дмитрий Чубашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в этом случае логика – сугубо антироссийская.

«Приднестровье, говорят сторонники отказа от этого региона, – это пророссийские сепаратисты, неисправимые враги Румынии, которые выступают в роли «гири», тормозящей движение всей Молдовы «в Европу». По их логике, теоретически было бы хорошо обменять Приднестровье на что-то, но если на практике не получится, то можно отказаться и просто так, потому что пользы от сепаратистов все равно никакой, а вреда много», – пишет автор.

Он отмечает, что отголоски такого подхода к Приднестровью слышны и в официальных заявлениях представителей власти, когда они говорят, что интегрироваться в ЕС можно и без территории Левобережья Днестра.

«Русофобия возведена в ранг официальной политики проеэсовских властей Молдовы. Формально, такой курс прикрывается необходимостью следовать в фарватере ЕС, но тех, кто сегодня «рулит» Молдовой, – и не надо сильно уговаривать из Брюсселя, они и сами рады стараться разрывать еще остающиеся связи с Россией…

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Подобная антироссийская прыть еще больше раскалывает и так до предела разделенное общество, приносит массу неудобств гражданам Молдовы и в целом тормозит ее развитие. Но как объяснить это тем, кто понимает евроинтеграцию как разрыв всех отношений с Россией, тем, для кого быть с Западом означает обязательно быть против России?», – заключает Дмитрий Чубашенко.