Молдавские русофобы сокрушаются, что нельзя запретить русские СМИ как на Украине

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Молдавская русскоязычная пресса влияет на общественное мнение в стране.

Об этом в ходе интернет конференции с Киевом заявил молдавский журналист Андрей Андриевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас проблема не столько в российских СМИ, которые здесь активно работают, потому что повестка у нас немножко отличается, а они Молдове не уделяют много времени. У нас большая проблема наши местные СМИ, которые зачастую уже переплюнули своей лживостью и агрессивностью российскую пропаганду. Это те СМИ, которые сегодня находятся в орбите партии социалистов и где-то дублируют нарратив российской пропаганды, а где-то добавляют свои тезисы», – сказал Андриевский.

Его поправил отец политолог-русофоб Виталий Андриевский, который считает, что русскоязычные СМИ контролируются из России.

«В Молдове создана мощнейшая медиаимперия – додоновская, но, на самом деле, кремлевская. Додона по рукам ударят, если он не туда попытается повернуть. Тут Кремль не доверяет молдавским политикам, он сажает своих людей. Многие пропагандисты Додона напрямую работают с Кремлем и получают там инструкции. Эта система активно работает особенно на русскоязычном пространстве. У нас не создана система противодействия. Они мощно вошли в интернет», – сказал Андриевский старший.