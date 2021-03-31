Молдавские русофобы жалуются украинцам: У нас слишком сильны пророссийские настроения

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Большинство жителей Молдовы не считает российские войска в Приднестровье оккупационными.

Об этом в ходе интернет конференции с Киевом заявил бывший глава пограничной полиции Молдовы Россиян Василой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в Молдове до сих пор не определились – это оккупационные войска или миротворцы? Я склонен считать их оккупационными, но в Молдове мало людей, которые думают так, как я. Я не разделяю группу оперативных войск, миротворческий контингент и силовой блок Приднестровья. Это все единое целое. Просто Путин еще не издал указ о том, что вооруженный контингент Приднестровья является составной частью ВС РФ. Это набрало обороты с 2014 года», – сказал Василой.

Он признался, что «с белой завистью» завистью смотрит на Украину, где решительно борются с российским влиянием.

Его поддержал депутат-русофоб молдавского парламента Оазу Нантой, который назвал отношение к РФ «законченным театром абсурда».

А политолог Виталий Андриевский признал, что у прозападных сил в Молдове нет большинства.

«Без голосов украинцев и русскоязычных никогда 51% в парламенте не набрать. Их раздерут правые партии между собой, многие потеряют проценты и они перейдут к Додону», – сказал Андриевский.