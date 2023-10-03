Молдавские социалисты возмущены планами Санду вступить в ЕС без Приднестровья

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Президент Майя Санду и её партия «Действие и солидарность», выдвигая план выступления в ЕС без Приднестровья, будоражат общественное мнение, угрожают конституционному строю, принципам государства и права Республики Молдова.

Об этом на брифинге заявили представители Партии социалистов, заместитель председателя Парламента РМ, глава фракции ПСРМ в Парламенте Влад Батрынча и экс-вице-премьер РМ по реинтеграции, член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь.

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«Даже европейские партнёры заявили, что Республика Молдова может присоединиться к ЕС, когда решит свои внутренние проблемы, будучи нейтральным, мирным и воссоединенным государством. Однако Майя Санду вместо того, чтобы воспринимать эту позицию как «домашнее задание» и инициировать объединение государства и общества, предлагает подходы, направленные против мира и спокойствия в обществе. Республика Молдова – это не территория, а страна, представленная на обоих берегах Днестра, для которой необходимо найти внутренние решения для преодоления этих проблем», — заявил Батрынча.

Санду позволяет себе атаковать нейтральный статус Республики Молдова в своих заявлениях, выходящих за рамки закона и Конституции, обратил внимание вице-спикер парламента РМ. В пылу критики главы государства Влад Батрынча пустился в восхваление отцов-основателей Молдовы, включая, очевидно, и первого президента Мирчу Снегура.

«Те, кто создавал государство Республика Молдова, очень правильно предусмотрели, что, исходя из своего географического и политического положения, Республика Молдова должна быть нейтральным, мирным государством, дружественным ко всем своим соседям», – сказал Батрынча.

Он раскритиковал позицию Санду, которая квалифицирует статус нейтралитета как устаревшее понятие и призывает людей осознать преимущества вступления в НАТО.

«Мы считаем, что это выходит за рамки конституционных полномочий президента страны и нарушает нормы права. Статус нейтралитета предусмотрен Конституцией страны и поддерживается абсолютным большинством граждан», – уверен вице-спикер.

Политик призвал главу государства «уважать Конституцию и законы, а также мнение граждан страны».

Экс-вице-премьер по реинтеграции РМ Ольга Чеботарь выразила недоумение по поводу того, что для президента приоритетом является не воссоединение страны, а интеграция в ЕС, и во имя этого она готова отказаться от части территории Республики Молдова.

Она отметила, что членами ЕС становятся не территории, как предлагает Санду, а государства, тем более что «Приднестровский регион признан на международном уровне составной частью Республики Молдова, которая не может быть интегрирована в ЕС по частям».

Чеботарь напомнила властям, какие последствия повлекли за собой попытки превратить идею интеграции ЕС в государственную идеологию, указав, что эту идею, согласно опросам, поддерживают лишь 47-53 % граждан.

«Г-жа Санду, общество ожидает от вас ясно разработанного плана воссоединения страны, который должен быть обсужден со всеми политическими силами в стране, с международным сообществом, с населением обеих берегов Днестра. В эти сложные времена мы как государство должны укреплять статус нейтралитета, который поддерживают 70% граждан и который объединяет общество», – заявила экс-вице-премьер РМ.

Она подчеркнула, что ПСРМ, как партия, за которую проголосовала треть населения, никогда не будет поддерживать позицию, направленную против интересов Республики Молдова и ее граждан.

В завершение брифинга Чеботарь подчеркнула, что Майя Санду находится на посту президента временно и не имеет ни конституционного, ни морального права решать судьбу граждан страны. Представитель ПСРМ призвала главу государства демократически обсуждать все проекты, связанные с будущим страны, потому что «вы не Молдова. Молдова – это граждане, которые хотят жить в своей стране».

Показательно, что представители руководства партии, считающейся в Молдове пророссийской, забыли уточнить мнение самих приднестровцев: хотят ли эти люди, высказавшиеся на референдуме 2006 года за вхождение в состав России, евроинтегрироваться вместе с остальной Молдовой в общее пространство с русофобами, и согласны ли они входить в состав Молдовы с её людоедским националистическим законодательством?

Напомним, что другой молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что Партия социалистов благодаря усилиям Влада Батрынчи превратилась в левое крыло партии Майи Санду «Действие и солидарность».