Молдавские судьи восстали против Санду

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В молдавской юстиции бунт. Судьи словом и делом протестуют против попытки президента Санду и её партии перевести судебную систему в ручное управление.

В ответ власть угрожает судьям массовыми проверками на неподкупность и учреждением Антикоррупционного трибунала.

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Проверки на лояльность

Молдавские судьи массово подают в отставку. Систему покидают десятки судей, работающих в Высшей судебной палате, в Апелляционных палатах, в столичных и районных судах первой инстанции и других структурах. Юстиция в Молдове и раньше не хвасталась избытком судей, но теперь, когда их нехватка уже достигает 30% и продолжает расти, состояние сферы правосудия близится к катастрофе.

Сотни судебных процессов по всей стране заморожены на неопределенный срок, рассмотрение десятков новых дел откладывается, Высший совет магистратуры (орган самоуправления судебной системы) заблокирован, тогда как судьи самых разных возрастов и квалификации увольняются чуть ли не ежедневно. К середине марта правосудие в Молдове застыло.

Причина массового ухода из системы юстиции кроется в принятом парламентским большинством новом механизме проверки судей на неподкупность. При Высшем совете магистратуры уже действует специальная коллегия, которая и изучает доходы с расходами судей, и принимаемые ими решения, и их декларации, причем как с точки зрения закона, так и этики. Однако правящая в Молдове партия PAS считает эту коллегию неэффективной, и потому внедряет новый метод проверки.

Так называемая процедура «преветтинга» и «веттинга» предусматривает проверку судей не только специалистами из судебной системы, но и лояльными правящему режиму экспертами из неправительственных организаций, финансируемых западными фондами. Отсутствие у «экспертов» опыта и понимания механизмов работы судебной системы авторы реформы считают преимуществом. Непрошедшие проверку у новой комиссии судьи подвергаются серьезным санкциям.

Их сразу же увольняют с позором из системы правосудия. Уволенному комиссией «пре-веттинг» судье запрещено в течение семи лет работать судьей, прокурором, адвокатом, нотариусом или судебным исполнителем. Кроме того, ему запретят на 5 лет занимать ответственные госдолжности.

Более того, если члены комиссии решат, что разоблачили какие-то акции коррупции или других нарушений закона, они обратятся в прокуратуру и предоставят материалы для возбуждения уголовного дела.

Неудивительно, что сами судьи и независимые эксперты от такой «реформы» не в восторге и называют её политической чисткой и заменой независимых судей на таких, что будут принимать решения в интересах правящего режима.

«Внешняя оценка судей после 27 лет работы в судебной системе выглядит издевательством. Я очень внимательно изучила, как проверяли наших судей, и как проводили собеседование с теми, кто не является судьей. Сегодня я могу сказать: «Стреляйте в меня, но я не изменю своего мнения». Это издевательство, и это вопиющий факт. Как такое может быть, чтобы в государстве, которое претендует на звание демократического, так издевались над судьей?» – публично раскритиковала систему «пре-веттинга» одна из подавших в отставку судей Высшей судебной палаты Лилиана Катан.

Открытое неповиновение

В минувшую пятницу судьи пошли в контрнаступление и впервые с 2019 года провели Общее собрание. В его работе участвовали более 330 из 450 зарегистрированных в Молдове всего судей. Власти полагали, что на этом собрании будут избраны члены Высшего совета магистратуры и судьи пойдут на разблокирование системы правосудия, но произошло прямо противоположное.

Четыре с лишним часа участники собрания с трибуны и из зала публично критиковали правящий режим, обвинив его в попытках вмешательства в систему правосудия, намерении взять под свой контроль судебные процессы, чтобы решения в них принимались с учетом политических целей и интересов власти и т.д.

«В период Плахотнюка, который захватил государство, но тогда хотя бы был этот фантик легальности поправок в законодательство, а сейчас мы открыто говорим о захвате юстиции – нравится власти это или нет. Мы открыто говорим о захвате юстиции» – заявила на заседании Катан.

Судьи обвинили власть в систематическом игнорировании замечаний Венецианской комиссии Совета Европы, в попытке сформировать проверочные комиссии с минимальной юридической ценностью, в невыполнении решений Конституционного суда о финансовой независимости судебной системы, в неуважении к работникам судов.

Судья Виктория Сандуца указала, что система перегружена из-за слишком низкой оплаты труда, а сами здания судов нуждаются в ремонте производственных и санитарных помещений, систем отопления, водоснабжения и канализации.

«Прежде чем перейти к неподкупности, веттингу, преветтингу, уважаемые власти, обеспечьте базовые условия труда, которые касаются зарплат, питания, оплаты коммунальных счетов, человеческих условий труда в залах заседаний и после переходите» – заявила Сандуца.

В результате, судьи не только не разблокировали работу системы правосудия, но и взяли перерыв до 28 апреля, во время которого разработают декларацию о ситуации в системе юстиции и отношение магистратов к ручному изменению важных для юстиции законов властью.

Бараний рог для судей

Это был открытый акт неповиновения, который спровоцировал у президента Санду публичную истерику. В ответ на отказ судей подчиниться требованиям власти и пройти комиссию «преветтинг» она анонсировала очередное ручное изменение закона.

Вместо судей теперь парламент, в котором большинство составляет пропрезидентская партия, сформирует новый Высший совет магистратуры. Причем депутаты назначат на руководящие должности в судебной системе не судей, а гражданских экспертов из лояльных правительству НКО. Новый ВСМ и займется отбором и проверкой действующих судей на пригодность к дальнейшей работе.

Парламент и Минюст сформируют так называемый Антикоррупционный трибунал, который будет заниматься исключительно коррупционными делами в судебной системе. То есть будет заниматься в том числе и теми, кто не пройдет проверки «преветтинг».

«Судьи все же решили заблокировать чистку правосудия и продолжают ставить препятствия на пути восстановления справедливости в Молдове» – заявила Санду на брифинге в понедельник.

При этом, правда, объявленный главой государства способ не гарантирует выхода из кризиса юстиции. Дело в том, что судьи могут отказаться признавать проправительственный ВСМ и сформировать свой совет. А это уже больше похоже на гражданскую войну в системе правосудия, а никак не на реформу юстиции, обещанную Майей Санду на выборах президента.