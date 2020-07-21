Молдавские вандалы во второй раз разрушили мемориал, отреставрированный Россией

21.07.2020, Москва, Елена Острякова

Вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в молдавском селе Гура Быкулуй.

Об этом сообщает посольство РФ в Молдове на своей странице в «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Преступники варварски разбили облицовочную плитку на постаментах комплекса. Гранитные плиты и семиметровый обелиск, к счастью, остались нетронутыми.

Отдельно отметим, что кощунственный акт оскорбителен для жителей России, из бюджета которой в юбилейный 2020 г. выделены средства на восстановление 16 воинских захоронений на территории Республики Молдова», – говорится в сообщении.

Дипломаты напоминают, что памятник в Гуре Быкулуй был отремонтирован в 2019 году на средства РФ. Ремонтно-восстановительные работы на мемориале проводились трижды в 2005 г., в 2012 г. после акта вандализма и в прошлом году по итогам перепроверки списков погибших в данной местности.

В годы Великой Отечественной войны у с.Гура Быкулуй проходили одни из самых ожесточенных боев, где отдали свои жизни более 2 тысяч советских воинов, а 18 участников сражений были удостоены звания Героя Советского Союза.

Напомним, в апреле вандалы разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района Молдовы. Там в 1941 году были похоронены советские солдаты. О результатах расследования этих инцидентов не сообщается.