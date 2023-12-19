Молдавские власти идут чётко по граблям Украины

Елена Острякова.  
19.12.2023 22:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Русофобия


Премьер-министр Молдовы Дорин Речан утверждает, что его страна уже в состоянии гибридной войны с Россией, хотя на молдавской территории «не падают ракеты».

В интервью прозападному телеканалу ТВ8 он раскритиковал оппозицию, которая постоянно вспоминает о прописанном в конституции нейтральном статусе Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан утверждает, что его страна уже в состоянии гибридной войны с...

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«Они до сих пор прятались за этим принципом нейтралитета, но так и не объяснили никому, что это такое. Нейтралитет – это внешнеполитический инструмент, но он не обеспечивает безопасность. Если Кремль решит атаковать нас, то он атакует. И чем будут защищаться люди? Или они предлагают, чтобы мы сбежали и ничего не сделали. Безопасность – это очень важный элемент развития», – стращал Речан.

Он похвастался, что на средства молдавского бюджета уже закуплен на Западе радар контроля за воздушным пространством и анонсировал закупку систем  ПВО для критической инфраструктуры также на средства бюджета и западные гранты.

«Стратегия национальной безопасности определяет две основные угрозы для нашей государственности. Это Кремль, это Россия и ее поведение. Отношение Кремля к нашим соседям, к нам. Они недавно безосновательно закрывали рынок для нашей продукции. Это показывает, как Кремль не уважает Молдову, наш народ, нашу продукцию. Они открывают рынки только тогда, когда им это выгодно, и когда мы в ответ должны что-то сделать. Это неправильное отношение», – стенал кишиневский русофоб.

 

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