Молдавские власти хамят Путину

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Молдавские власти решили ответить президенту РФ Владимиру Путину, который выразил удивление по поводу того, что Молдова копит газ, получаемый от «Газпрома», в подземных хранилищах на Украине.

Причем, «экономил» Кишинев газ, предназначенный для Приднестровья. Молдова накопила на Украине 200 млн кубометров топлива. 7 декабря президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго РФ «посмотреть повнимательнее» и разобраться в ситуации.

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Это возмутило молдавского премьер-министра Наталью Гаврилицу.

«Республика Молдова – суверенная страна, и газ, который она покупает и оплачивает, может хранить там, где пожелает. У нас нет хранилищ природного газа, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полные, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности. Мы можем хранить газ, который покупаем и за который платим там, где мы решим», – сказала Гаврилица с интервью Vocea Basarabiei.

Более резко выступил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

«Это наш газ, мы за него заплатили до последнего кубического метра. Давайте мы сами будем решать, где хранить наш газ. А их я прошу держать ракеты дома… Это не ваше дело. Скажите, какое их дело, где я храню ключи от своей припаркованной машины? Какое их дело, где я храню соль дома? Так и тут. Не обижайтесь, мы заплатили за этот газ. Мы сами позаботимся о том, где его хранить. С сегодняшнего дня и в дальнейшем информация о газовых резервах будет каким-то образом засекречена. Столько зверств и преступлений совершило это государство-агрессор в Украине, что от них можно ожидать чего угодно. Так что перестаньте так «заботиться» о нас. Мы устали от этой «заботы». 30 лет «заботятся» о нас, а мы всё там же, где и были», – сказал Гросу.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан разъяснил, что хранение газа на Украине не нарушает контракт с «Газпромом».

«Никакого нарушения контракта, как минимум, с нашей стороны, на поставку газа между «Молдовагазом» и «Газпромом», – сказал Чебан.

При этом он признал, что обязательства «Молдовагаза» перед «Газпромом» по оплате текущих поставок составляют 44 млн долларов, из которых почти 4 млн Молдова должна за декабрь.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну допустил, что весной правительство сможет забрать у «Молдовагаза» (50% акций принадлежит «Газпрому») газотранспортную систему в счет кредита, который предприятие вынуждено взять, чтобы покрыть кассовый разрыв из-за установленных государством низких тарифов на тепло. Однако ответственность за это Спыну возложил на «Газпром».

Эксперт по энергетике Виктор Парликов считает: Кишинёву следует быть готовым к тому, что «Газпром» вообще прекратит поставки в Молдову после Нового года.

«Заявляю, что с 1 января «Газпром» навсегда прекратит поставки в Молдову. Мы снова будем покупать на оптовом рынке. Вопрос, по какой цене», – предостерег Парликов, сославшись на инсайдерские источники.

Приднестровский политолог Андрей Сафонов полагает, что «ярые прозападники и прорумыны» хотят добиться расторжения договора Молдовы с «Газпромом».

«Они думают, что лучше получать газ и свет по баснословным ценам с Запада, чем заключать долгосрочный контракт с РФ и ПМР. Экономика гласит, что вчерашний взаимовыгодный договор (о поставках электричества с ГРЭС в Приднестровье, – ред.) тоже должен стать долгосрочным. Но он пока на декабрь, а весной власти РМ могут отобрать у «Газпрома» газотранспортную систему Молдовы и национализировать (ликвидировать) АО «Молдовагаз». Для покупок на западном направлении будет создана иная структура? Пока это лишь версии», – заявил Сафонов.

Вынужденный бежать из Молдовы бизнесмен Вячеслав Платон уверен, что все гораздо проще: правительство получило «откат» 23 млн долларов, закупив дорогой газ на европейском рынке.

«Газ везде одинаковый и потребляется большинством участников рынка. Поэтому шельмовать начали поставщика – «Газпром». Отсюда и пошло: не продам ни пяди нашей земли за газ, не меняем достоинство на газ, энергонезависимость и другие уже набившие оскомину кричалки. А далее дело техники. Взяли 300 млн.€ кредита у ЕБРР на покупку газа и купили газ у трейдеров за откаты. В общем купили более 230 млн. кубов дорогого и ненужного газа. Мало того, что он дорогой, так еще приходится платить за его хранение в Румынии и Украине. Было решено отдать дешевый газпромовской газ Приднестровью, а газ, полученный за откаты, втюхать втридорога любимому населению», – написал Платон в своем ТГ-канале.