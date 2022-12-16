Молдавские власти нахамили России в ответ на комментарий Захаровой

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МИД Молдовы в очередной раз вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова для вручения ноты протеста.

На этот раз молдавских дипломатов возмутил комментарий из-за высказываний официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, которая прокомментировала намерение вице-премьера Молдовы Андрея Спыну подать в суд на «Газпром».

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Захарова назвала заявление Спыну «безосновательным» и предположило, что оно вызвано желанием оправдаться за «непопулярное с точки зрения западных кураторов, решение Кишинева возобновить поставки газа в Приднестровье в обмен на получение электроэнергии с Левобережья».

Она напомнила о том, что молдавская сторона неоднократно в течение этого года нарушала обязательства по своему контракту с «Газпромом» и призвала «молдавских партнеров» отказаться от политизации экономического сотрудничества.

«Если они продолжат эту риторику, мы будем отвечать на эти заявления. Мы умеем. Неоднократно давали оценку подобным заявлением нынешнего руководства Молдавии. Очевидно, они делаются в угоду западным спонсорам, которые подталкивают Кишинев к повышению и так зашкаливающего градуса русофобии, и не отражают интересы и настроения граждан страны, которые выступают за сохранение связей с Россией. А это и есть угроза безопасности Молдавии. Нынешние власти дестабилизируют свою внутреннюю ситуацию. Они разжигают, стравливают людей в своей собственной стране при этом используют русофобский фактор. Это находится за гранью закона, этики и так далее. Но это находится и за гранью вопросов безопасности», — сказала Захарова.

Что в этом было оскорбительного и послужило основанием для ноты, понять трудно. Молдавский политолог Александр Кориненко предположил, что министр иностранных дел Нику Попеску просто решил поговорить с Васнецовым о делах в их общей «альма матер»

«Выпускник МГИМО 2002 года Николай Николаевич уже 3-й раз вызывает в МИДЕИ выпускника МГИМО 1975 года Олега Владимировича. Интересно, а обсуждают ли они, что изменилось в их родном вузе?», – иронически написал Кориненко в своем ТГ-канале.

Предыдущий раз Васнецова вызывали в кишиневский МИД 8 декабря, чтобы потребовать объяснений… за украинскую ракету ПВО, упавшую на территорию Молдовы. Лидер новой молдавской оппозиционной партии «Наши» Михаил Ахремцев предположил, что решение принималась под давлением… Украины.

«Где тут логика, спросите вы? Она есть. Слушайте дальше. О вызове посла заявила премьерка республики Наталья Гаврилица после официального визита в Киев, где подписывала ряд соглашений», – написал Ахремцев.

Очередному вызову Васнецова предшествовал еще один зарубежный визит – теперь уже президента Молдовы Майи Санду в США. Вернувшись она зачем-то решила нахамить Захаровой.

«Мне это не интересно, я не читаю и комментировать заявления пресс-секретаря МИД в Москве не собираюсь. Угрозы высказывались и раньше, это не первый опыт. Именно так Москва проводит внешнюю политику. Мы свободная страна, страна, которая хочет оставаться частью свободного мира, и, соответственно, мы принимаем суверенные решения. Мы будем продолжать делать то, что полезно для граждан. Русскоязычным в этой стране ничего не угрожает. Их уважают так же, как и всех других граждан Республики Молдова. Это то, что мы обещали уважать всех и заботиться о безопасности каждого. Остальное — ложные обвинения и попытки дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова», – заявила Санду в телеэфире.

«Вот и у меня вопрос к российскому МИД: почему в высоком здании на Смоленской площади до сих пор нет личной раскладушки посла Молдовы?», – поинтересовался молдавский политолог Владимир Букарский.