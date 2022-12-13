Молдавские власти недовольны импортом фруктов в Россию

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Россельхознадзор увеличил число молдавских сельхозпредприятий, которым разрешен импорт фруктов на территорию России с 20 – до 53.

Об этом сообщил молдавский министр сельского хозяйства Владимир Боля в эфире TV8, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Россельхознадзор» полностью запретил импорт молдавских фруктов в августе, потом в октябре снял запрет для 3 предприятий, 2 декабря их число увеличилось до 20, и вот теперь выросло еще почти в два раза. Но молдавский министр все равно не доволен и жалуется на дискриминацию.

«Мы не работаем не за какими списками. Мы придерживаемся того, что отношения должны быть прозрачными и понятными. Наше Национальное агентство безопасности продовольствия и Россельхознадзор должны разработать комплекс мер для наших сельхозпроизводителей, в результате которых каждый производитель мог бы выйти на сайт Россельхознадзора, прочесть требования российской стороны. Соответствует – занимается экспортом. Так происходит с ЕС и любой другой страной – без всяких списков. Списки – это дискриминация, коррупция, и ни к чему хорошему не приводят. Я думаю, Россия их в конечном счете тоже отменит», – сказал Боля.

В этом же эфире выяснилось, что альтернатив у молдавских фермеров особых нет. В Европу молдавские фрукты практически не идут, потому что не отвечают стандартам ЕС. Недавно была достигнута договоренность о поставках фруктов в Египет через румынские порты, но таможенная пошлина составляет 40% для яблок и 60% для слив.

«Другими словами, наши аграрии теряют половину прибыли. В принципе, рынок сегодня никто просто так не отдает. Это Москва давала Молдове преференции, помогая нашим фермерам выжить. Не оценили», – прокомментировал информацию министра депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

Слова министра сельского хозяйства возмутили молдавского оппозиционного политика, беглого олигарха и мужа певицы Жасмин Илана Шора. Он утверждает, что лично добился послаблений требований Москвы.

«Президент Майя Санду не потрудилась помочь фермерам, устранить проблемы, которые вызвали этот запрет. В целом, она прекратила всякий диалог со своим восточным партнером. Понадобилось несколько месяцев переговоров с российскими чиновниками, которые вели и я, и члены моей команды, в том числе в Москве, чтобы разблокировать экспорт. И только после того, как мы добились полного разблокирования экспорта, этот оппортунистический подхалим – министр сельского хозяйства высунулся из-под юбки Натальи Гаврилицы (премьер-министр Молдовы – ред.) и начал хвастаться, что экспорт возобновился благодаря агентству», – написал Шор в своем ТГ-канале.

О том, что молдавские власти препятствуют фермерам торговать с Россией, заявил бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику.

«У меня была встреча с несколькими экспортерами, которые хотят продавать в России. Они говорят, что даже тем компаниям, которые получили разрешение от Россельхознадзора, наше Агентство безопасности продовольствия препятствует в выдаче документов. Яблоки хранятся в холодильниках, а электроэнергия стоит недешево. Когда рынок открылся, а кто-то препятствует, это ненормальная ситуация», – сказал Кику.

А между тем, дверь в Россию для молдавских яблок может снова прикрыться. Российские садоводы попросили у главы правительства Михаила Мишустина запретить ввоз молдавских яблок и саженцев. Из-за дешевизны молдавской продукции сейчас российские яблоки продаются практически по себестоимости.

И это будет катастрофой. В 2022-м в Молдове собрали самый низкий урожай яблок за пять лет. Экспорт молдавских яблок упал в 2 раза, его 95% приходились на Россию. После запрета Россельхознадзора фермеры в отчаянии вываливали свои фрукты в центре Кишинева и вдоль дорог: разноцветные холмы из яблок тянулись на десятки метров. Сады массово выкорчевываются, потому что правительство отказалось компенсировать потери. По оценкам экспертов, прекращение экспорта в Россию приведет к сокращению площади садов с 49 до 30 тыс. га. К тому же из-за роста цен на энергоносители массово закрываются предприятия по хранению и переработке урожая.