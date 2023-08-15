Молдавские власти переименовали Приднестровье

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Алексей Логофет) –

Отныне в официальных документах Республики Молдова термин «Приднестровье» будет заменён термином «приднестровский регион» (с маленькой буквы).

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Такое решение приняло правительство Молдовы по инициативе вице-премьера по «реинтеграции» Олега Серебряна.

В правительстве обсуждалось постановление «об урегулировании движения товаров и услуг, являющихся объектом внешней торговой деятельности экономических агентов Приднестровья, а также предоставление ими сетей и услуг электронных коммуникаций».

«Проект направлен на оптимизацию процесса оказания государственных услуг хозяйствующим субъектам восточных районов страны, поэтапное приведение их деятельности к строгим требованиям национальной нормативно-правовой базы и стандартизацию торгово-экономических требований на обоих берегах Днестра», – заявил госсекретарь министерства экономического развития и цифровизации РМ Виорел Гараз.

Вице-премьер по вопросам «реинтеграции» Олег Серебрян предложил исключить из правительственного постановления термин «Приднестровье» в качестве обозначения «территорий, неподконтрольных конституционным властям Республики Молдова».

«Этот термин фигурирует в нескольких нормативных актах, в том числе в законе, принятом тогдашним парламентом. Однако в Плане действий правительства на 2023 год мы использовали термин «приднестровский регион». Мы предлагаем использовать этот термин, ввести данную модификацию, а именно «приднестровский регион» с маленькой буквы для обозначения территорий, неподконтрольных конституционным властям», – сказал Серебрян.

Это предложение полностью поддержал премьер-министр РМ Дорин Речан.

«Мы должны продолжить работу по интеграции экономических агентов с левобережья Днестра в экономическое пространство и, внимание, также в налоговое пространство Республики Молдова», – заявил глава молдавского правительства.

Ранее приднестровские предприниматели, получавшие регистрацию в Молдове, пользовались налоговыми льготами во избежание двойного налогообложения. Само Приднестровье было признано властями Молдовы в качестве юридического субъекта с правом внешнеэкономической деятельности согласно Московскому меморандуму 1997 года («Меморандуму Примакова»), под которым стоит подпись тогдашнего президента РМ Петра Лучинского.

Приднестровье является участником миротворческой операции на Днестре и стороной в переговорном процессе по урегулированию в формате 5+2.