Молдавские власти запутались в показаниях по поводу российских войск в Приднестровье

29.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон считает важной миротворческую миссию, которые проводят российские войска в Приднестровье.

Об этом он написал в своем телеграм-канале по итогам сегодняшней встречи с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан и согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне Безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность на всей территории Республики Молдова», – написал Додон.

Примечательно, что на прошлой неделе министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля в Киеве артикулировал совсем другие вещи.

«Отдельное внимание было уделено вопросам региональной безопасности и координации усилий по урегулированию приднестровского конфликта, в частности взаимодействия при осуществлении контроля на границе и использовании номерных знаков. Подтверждена необходимость вывода российских войск из Приднестровья, а также осуществление утилизации избыточных боеприпасов в сек. Колбасна под международным контролем», – говорится в официальном сообщении на сайте украинского МИДа.

Основные задачи Оперативной группы российских войск (ОГРВ) — подготовка подразделений для несения службы на миротворческих постах в зоне безопасности и охрана складов с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна, арсенал составляет более 20 тыс. тонн взрывоопасных предметов, свезенных со всей Восточной Европы после прекращения действия Варшавского договора. Хранилища были созданы в 1949 году как стратегический арсенал южного направления Советской армии.

Вывода ОГРВ («российских войск с территории Молдовы») требовали как прозападный молдавский премьер Майя Санду, так и новый глава правительства Ион Кику, считающийся креатурой условно пророссийского президента Игоря Додона.