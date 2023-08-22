Молдавские яблоки гниют на земле: прямой результат антироссийской политики Санду

Алексей Логофет .  
22.08.2023 18:57
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Сельское хозяйство, Скандал, Экономика коллапса


В молдавских пабликах активно распространяется видео, на котором жительница Молдовы демонстрирует тонны яблок в яблочном саду, валяющихся и гниющих на земле.

Эти яблоки никто не будет собирать, поскольку их некуда продавать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В молдавских пабликах активно распространяется видео, на котором жительница Молдовы демонстрирует тонны яблок в...

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«Вот к чему нас привело руководство страны!» – говорит женщина на видео.

«В этом году в Молдове ожидается урожай в 400-450 тысяч тонн яблок. В 2022-м 170 тысяч тонн яблок отправились в страны СНГ и только 8-10 тысяч – в ЕС. Задаюсь вопросом: что будут делать фермеры с этими яблоками осенью, учитывая то, что действующее руководство страны чуть ли не каждый день разрывает соглашения с Содружеством Независимых Государств? Снова окажемся в ситуации 2014 года, когда яблоки остались мёрзнуть на деревьях?», – сокрушается экс-президент и экс-министр экономики Молдовы, глава Исполкома Партии социалистов Игорь Додон.

Молдавские фермеры вынуждены вырубать сады с ценнейшими сортами яблок, собирать чемоданы и покидать страну, чтобы работать прислугой в домах богатых европейцев, пополняя ряды диаспоры в странах Евросоюза. Именно европейская диаспора – главный электорат, своего рода «ударный отряд» Майи Санду в ходе всех выборов.

Работа с молдавскими общинами в западных странах давно отлажена и поставлена на поток структурами, связанными с фондом Сороса и руководством этих стран. Российская Федерация работать со своей диаспорой молдаван так и не научилась.

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