Молдавские зарумыны надеются, что русский язык навсегда лишится своего статуса

27.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Фракция социалистов в молдавском парламенте внесла законопроект, предполагающий выбор гражданами в отношениях с органами государственной власти языка общения – румынского или русского, но это лишь усилит прорумынские настроения.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил бывший вице-председатель Национал-либеральной партии, выступающей за присоединение Молдовы к Румынии, руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Анатол Царану.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Он заметил русского языка сохраняется статус языка межнационального общения, закрепленный законодательно, но 2018 году Конституционный суд РМ признал этот закон архаичным, однако парламент его не отменил.

«Закон о русском как языке межнационального общения принимался в 1989 году и стал тогда своего рода компромиссом. Но сегодня уже выросло новое поколение граждан Молдавии, которые не говорят по-русски. Они против предлагаемой поправки к закону. И за то, чтобы расширялась сфера румынского языка. На этом фоне усиливаются прорумынские настроения. Число сторонников присоединения Молдовы к Румынии растет», – сказал эксперт.

Этого, по его словам, не учитывают социалисты во главе со своим лидером Игорем Додоном, проигравшего на выборах президента гражданке Румынии майе Санду, и рассчитывают провести свою инициативу через парламент.

«Если учесть, что у партии «Шор», с которой у Игоря Додона складываются отношения, 14 мандатов, то становятся понятными ожидания социалистов. У этих двух партий 51 голос – достаточно, чтобы сделать проект о языке законом. Но даже если голосование пройдет как надо ПСРМ, то дальше – парламентские выборы. В них будут участвовать коммунисты и «Наша партия» Ренато Усатого. Они играют на левом электоральном поле и лишат социалистов немалого числа голосов. В новом парламенте русский язык лишится статуса. И уже навсегда», – надеется Царану.