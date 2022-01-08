Молдавский артист, получивший орден от Путина, подписал антироссийское обращение к Байдену

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19 экс-депутатов, послов и академиков Молдовы обратились к президенту США Джо Байдену, генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой содействовать выводу российских войск с территории Приднестровья.

«Президент России Владимир Путин и его официальные лица говорят о недопустимости обеспечения безопасности страны за счет других государств. Мы абсолютно согласны с этим принципом, поэтому требуем, чтобы Россия безотлагательно, полностью и безоговорочно вывела свои вооруженные силы с территории Республики Молдова, как она взяла на себя обязательства в рамках ОБСЕ, ООН и других международных организаций», – говорится в документе.

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Бывший дипломат Юрие Реницэ в своем «фейсбуке» призвал всех желающих также подписать обращение.

«Это могут подписать все те, кто считает российскую оккупационную армию наибольшей опасностью для безопасности и существования Республики Молдова. Просто подпишитесь или поставьте лайк на моей странице в фейсбуке. Пожалуйста, поделитесь этим обращением как можно больше. Боже, помоги!» — написал Реницэ.

Наибольший резонанс в Молдове вызвало то, что обращение подписал известный советский композитор Евгений Дога.

«Маэстро, видимо, забыл, что он признанный классик в музыке, а не писательском деле и уж точно не политик», – отреагировала в своем телеграм-канале тележурналист Елена Пахомова-Левицкая.

«А как чувствует себя Дога, который живёт и не бедствует в столице «оккупантов», Москве? Российской пенсии хватает на жизнь? А брать деньги у «оккупантов» – не противно? А может он и налоги платит с концертов, которые идут на поддержку «оккупационных войск»? Просто спрашиваем… Тут у наших местных либералов явно загорелась земля под ногами. Звериный страх охватил всю эту «пятую колонну» Запада в связи с переговорами США и РФ по безопасности. На самом деле, эти господа постоянно живут в страхе, что США их кинут, как и афганцев и многих других. И что они также не успеют добежать до трапа самолёта», – написал депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

«Хочется спросить бывшего депутата ВС СССР, народного артиста Союза, лауреата государственной премии СССР Евгения Дмитриевича Догу, ставшего пещерным русофобом: почему же он не отказался принять в 2019 году от Владимира Путина орден Александра Невского, который ему вручил 10 апреля 2019 года первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в Екатерининском зале Кремля? Было бы логично отказаться и от концерта в государственном Кремлевском дворце, и от премии правительства Москвы «За гражданскую позицию», и от подарка астрономов Крымской астрофизической обсерватории, назвавшей в честь композитора открытую ими малую планету! Складывается стойкое ощущение того, что Дога страдает диссоциативным расстройством идентичности, при котором в теле одного человека как будто существует несколько разных личностей-альтеров», – пишет газета «Комсомольская правда Молдова».

Евгений Дога и раньше позволял себе скандальные высказывания в адрес ПМР. В 2011 году в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону он заявил, что его нервирует само название Приднестровье, которое он назвал «бандитским анклавом». Дога лгал, что из ПМР изгоняют молдаван. Вслед за кишиневскими и румынскими пропагандистами он назвал приднестровский конфликт войной России против Молдавии.

Интересно, что даже после этих заявлений Дога выступал в 2017 году в Рыбнице (ПМР) и принимал награды от властей «бандитского анклава».