Молдавский бизнес надеется на возвращение в Россию после падения режима Санду

Елена Острякова.  
19.06.2025 20:25
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия


Молдавский бизнес ждет возможности вернуться на российский рынок.

Об этом депутат молдавского парламента Вадим Фотеску заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавский бизнес ждет возможности вернуться на российский рынок. Об этом депутат молдавского парламента Вадим...

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«К сожалению, наше правительство или узурпаторы власти, как мы их называем, занимает жесткую позицию против России. Но это не значит, что бизнес Молдовы, ее предприятия, граждане, бизнесмены забыли то сотрудничество, которое было и во времена Советского Союза, и, как мы надеемся, продолжится в будущем. Потому что кроме кредитной кабалы Евросоюз Республике Молдова не дал ничего. Эта кабала настолько затягивает, что ни о каком вложении инвестиций сегодня речи идти не может», – сказал Фотеску.

Он рассказал, что молдавское правительство «не просто бросило бизнес под европейский каток», но и преследует тех предпринимателей, кто сохраняет связи со странами СНГ, устраивая дополнительные проверки.

«Наш бизнес действительно встал на паузу в отношениях с РФ и странами СНГ, но бизнесмены ждут возврата на привычные рынки, которые хорошо помнят наши бренды – молдавскую продукцию, которая не нуждается в рекламе», – заключил Фотеску.

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