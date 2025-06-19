Молдавский бизнес надеется на возвращение в Россию после падения режима Санду

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Молдавский бизнес ждет возможности вернуться на российский рынок.

Об этом депутат молдавского парламента Вадим Фотеску заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, наше правительство или узурпаторы власти, как мы их называем, занимает жесткую позицию против России. Но это не значит, что бизнес Молдовы, ее предприятия, граждане, бизнесмены забыли то сотрудничество, которое было и во времена Советского Союза, и, как мы надеемся, продолжится в будущем. Потому что кроме кредитной кабалы Евросоюз Республике Молдова не дал ничего. Эта кабала настолько затягивает, что ни о каком вложении инвестиций сегодня речи идти не может», – сказал Фотеску.

Он рассказал, что молдавское правительство «не просто бросило бизнес под европейский каток», но и преследует тех предпринимателей, кто сохраняет связи со странами СНГ, устраивая дополнительные проверки.