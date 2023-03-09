Молдавский блогер на Украине мстит России за утраченные заработки

Депортированный из России молдавский блогер Николай Лебедев по кличке «Некоглай» признался, что очень расстроился после начала СВО, потому что понял: больше он не сможет зарабатывать, как раньше.

В этом он признался киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне это очень сильно не понравилось. Не буду скрывать, одна из первых причин на тот момент была в том, что у меня был конкретный контент-план в блогерском развитии в той стране. И я вижу, что эта страна развязывает войну, а у меня блогерский план развития, и я понимаю: блин, теперь все будет очень плохо. Я в тот же день понимаю, что закрывается украинская аудитория для меня, потому что я нахожусь в России. Люди начинают делиться на два лагеря. В общем, я понял, что теперь все будет идти на спад. Все станет хуже, сложнее. Я потеряю. Я из-за этой х…ни буду только терять. И мне стало неприятно», – рассуждал Лебедев.

По его словам, все блогеры России “понимают, настроены против СВО”, но боятся потерять имущество: дома и машины. Сам «Некоглай» был депортирован из страны после того, как снял издевательскую пародию на российского солдата. Он утверждает, что в СИЗО его жестоко пытали, он вырвался после того, как заплатил гигантскую взятку, умалчивая, что депортировали его по решению суда.

«Я их боюсь. У меня есть страх, что они меня достанут и убьют. Но ненависть к ним настолько сильнее страха, что плевать мне. Попробуйте, делайте, я вас все равно ненавижу больше кого бы то на свете. Поэтому я борюсь и нахожусь сейчас в Киеве. Я уже передал 5 дронов для украинского батальона. Я буду помогать теперь, а не прое…вать деньги на бухло и клубы», – уверял Лебедев.

Бороться с Россией он собирается также и в Молдове.

«Я буду настолько бороться с этими пид…сами. Они у меня в Молдове… они устраивают переворот. Они устраивают большушие митинги. Каждому из деревни они платят какие-то деньги. А он деревенский дурак и ничего не понимает. Все это я буду пресекать. Я буду устраивать парады в честь Украины с украинским флагом. Поставлю стенд, буду кричать на х… громко о том, что Россия это террористы, и если вы их поддерживаете ради дешевого газа, то грош вам цена. Вы за еб…ный газ выходите на митинги и говорите нашему президенту, что он какой-то не такой», – грозит «Некоглай».

Он признался, что сейчас зарабатывает гораздо меньше, чем в Москве, где у него иногда выходило 1,5 млн долларов в месяц. К тому же в Кишиневе ему очень скучно. Поэтому свою жизненную миссию он видит теперь только в мести «за свои страдания».

«Я живу для того, чтобы эти пидарасы пожалели о том, что они со мной сделали», – обозначил своё кредо Лебедев.

При этом ни подписчики, ни соотечественники идеалов его борьбы не разделяют. Когда блогер призвал их собрать 100 тыс долларов на дроны для ВСУ, ему с трудом насобирали 10 тыс евро. А молдаване, когда узнали, для чего он покупает машину, продали ему в 2 раза дороже и с испорченным двигателем.

Поэтому так и не выучивший румынский язык «Некоглай» уверят, что чувствует себя украинцем. Судя по его жизненным установкам, все дело в новом источнике финансирования. Блогер активно рекламирует ВСУ и даже готов есть из миски со свастикой.