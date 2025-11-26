Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдавские власти украсили сегодня с утра крыльцо своего МИДа российским беспилотником «Гербера», который якобы упал накануне на крышу сторожки в районе Флорешт.

Так молдавские дипломаты готовились к встрече с послом РФ Олегом Озеровым, вызванным для объяснений по поводу инцидента, над которым потешается вся Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дело в том, что дрон не просто оказался на крыше, не повредив ее. Местные селяне рассказали столичным тележурналистам, что БПЛА «украшает» дом сторожа уже две недели. То есть он оказался там задолго до «российского вторжения».

«Трэш какой-то. Сначала установили дрон на крыше сарая. Сейчас установили его перед зданием МИД. Завтра на крыше парламента установят. Установите, Мэй, этот дрон на крыше психиатрической лечебницы из Костюжен», – предложил в своем тгк молдавский депутат Богдан Цырдя.

«Вы действительно в это верите?», — обратился к толпившимся журналистам посол Озеров, выйдя из МИДа.

«Нужно разбираться. Так же, как сейчас происходит разбирательство в связи с контрабандой оружия из Украины в Румынию. Никто же не вызывает украинского посла до того, как закончилось это разбирательство. И здесь нужна логика. Если вы посмотрите на технические характеристики «Герберы», вы увидите, что он не может пролететь больше 300 км из Харьковской области до Флорешт», – сказал Озеров.

В ответ министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой предположил, что дрон летел из Херсона или Николаева. Впрочем, с географией у молдавских чиновников вообще не очень. Недавно новый премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну назвал Россию «непредсказуемым соседом».

Что касается партии оружия, задержанной на румынской границе, генпрокуратура Молдовы сегодня объявила, что это была контрабанда из Украины.

«Прокуратура сегодня подтвердила то, о чём мы, оппозиция, говорим уже несколько лет: Республика Молдова превратилась в страну контрабанды и транзита оружия из Украины в ЕС и стала источником угроз безопасности для всего Европейского союза. Почему молчат Зеленский, Санду? И Брюссель, который им потворствует?», – возмутился лидер Партии социалистов и бывший президент Игорь Додон.