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Молдавские власти готовят 17 апреля военную провокацию с участием румынских военных на границе с Приднестровьем. Цель провокации втянуть в боевые действия российских миротворцев.

Об этом сегодня заявила депутат молдавского парламента от оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это данные иностранных спецслужб, полученные из нескольких источников, то есть точная и проверенная информация. Цель этого — участие иностранного контингента в военных действиях на территории Молдовы. Одним из самых плохих доказательств этого плана является то, что на нескольких молдавских предприятиях заказали 3 тысячи гробов. Наша страна будет ввергнута не в свою войну. И самое страшное в этом всем – будет пролита кровь молдавских граждан», — сказала Таубер.

По ее данным, на прошлой неделе власти отправили в Румынию 10 тысяч комплектов формы молдавской полиции и армии. Дата выбрана не случайно – выходной день после православной Пасхи.

Молдавское правительство весьма оперативно опровергло информацию Таубер.

«Заявления госпожи Таубер – это ложь и часть постоянного дискурса, призванного посеять страх и раскол в обществе. Она пытается скрыть от спонсоров полный провал оплаченных протестов. Государственные учреждения работают над предотвращением провокаций и держат ситуацию под контролем», – заявил пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

Однако выдохнуть и разойтись не получится, поскольку слишком многое заставляет внимательней прислушиваться к оппозиционерке Таубер. Так, по данным телеканала «Первый Приднестровский», в апреле в Молдове намерены провести масштабные учения, чтобы проверить резерв национальной армии.

Ранее нынешний молдавский премьер Дорин Речан заявлял:

«Ммы ввезем столько летального оружия, сколько будет возможно».

Военный бюджет страны увеличен вдвое. Уже прибыли немецкие БТР и бронемашины «Пиранья», ждут беспилотников.

На днях стало известно, что Молдова рассматривает возможность выхода из мирного соглашения 1992 года, которое гарантировало ненападение на Приднестровье и присутствие миротворцев.

Хворостишко в костер подбрасывает по традиции Украина. Глава украинского совбеза Алексей Данилов заявил недавно, что Молдова должна решить проблему Приднестровья «один раз», а не затягивать ее на годы.

После этого молдавская организация «Живой щит» провела пикет у посольства Украины под лозунгом «Скажи нет войне». Общественники выразили свой протест против заявлений официального Киева.