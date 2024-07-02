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Эффективное поглощение Приднестровья Молдовой потребует принятия закона о люстрации руководства Приднестровья и договорённости с Россией о репатриации приднестровских военнослужащих.

Об этом заявил известный своими скандальными русофобскими заявлениями депутат от правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой в эфире телеканала TVR Moldova.

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При этом уже пестарелый Нантой, не подумав, неожиданно выразил согласие на то, чтобы приднестровские военные и представители Черноморского казачества, депортированные в Россию по взаимному соглашению, принимали участие в специальной военной операции РФ на территории Украины и освобождении новых российских регионов.

«Нужно собирать как можно больше достоверной информации (о регионе), готовиться заранее. Мы в парламенте Молдовы должны принять закон о люстрации. И, несмотря на напряженные отношения с Россией, мы должны начать диалог о репатриации тех, кто ходит с эполетами и оружием на левом берегу, и не желают быть лояльными гражданами Молдовы. Пожалуйста, Россия – большая, а линия фронта – длинная, там они понадобятся», – ляпнул «прозападный политик».

Он уверен, что приднестровский конфликт «сам собой не разрешится», но при этом Приднестровье не должно рассчитывать даже на юридический статус, определённый законодательством Молдовы.

«Россия до сих пор не признала этот настоящий оазис пророссийских настроений (Приднестровскую Молдавскую Республику – прим.), потому что ей нужна Молдова целиком. Поэтому Россия под предлогом приднестровского конфликта пытается навязать нам юридический статус (Приднестровья), чтобы сохранить контроль. Меморандум Козака – наиболее красноречивое тому доказательство», – вещал нацист.

Отметим, что согласно действующему закону Республики Молдова № 173 от 2005 года, Приднестровье обладает юридическим статусом в качестве автономного территориального образования по примеру Гагаузии. Однако, похоже, представители правящей в Молдове партии готовы отказать Приднестровью и в этом статусе. Как ранее отметил бывший президент Молдовы Игорь Додон, «что у партии «Действие и солидарность» на уме – то у Нантоя на языке».