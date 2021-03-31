Молдавский дипломат призвал Украину открыть России зеленый коридор

31.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина должна открыть России зеленый коридор для вывоза боеприпасов с военных складов в Колбасне (Приднестровье).

Об этом в ходе интернет конференции с Киевом заявил бывший посол Молдовы в России Анатол Церану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия использует Колбасну, чтобы оправдать свое военное присутствие в Приднестровье. Она объясняет наличие военного материала там тем, что, якобы, Украина противится его эвакуации через свою территорию. А ведь после встречи Зеленского и Санду мог бы появиться договор, или, по крайней мере, заявление о том, Украина берет на себя обязательство организовать зеленый коридор для беспрепятственной эвакуации этого военного материала. И, таким образом, отбить российскую аргументацию», – сказал Церану.

Он считает, что после ликвидации военных складов можно будет поставить вопрос о выводе российских вооруженных сил из Приднестровья.

В декабре президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что ликвидация оружейных складов в Колбасне – это «внутреннее дело Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации».

По оценке российской стороны сейчас в Колбасне находится порядка 20 тыс тонн боеприпасов, у половины из которых истекает срок хранения. Подготовительная работа к их утилизации займет порядка года. Россия готова предоставить соответствующее оборудование и специалистов. Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, работы должны производиться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами России.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.