Молдавский экс-министр: «Священников – к показательной порке и лишать права голоса!»

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Нужно на примере судилищ над священниками РПЦ в Молдове показать всему населению силу закона, чтобы воспитать граждан, которые будут «правильно голосовать».

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны РМ Анатолий Шалару (на фото), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были приглашены священнослужители российской православной церкви в Москву, только за месяц 240 священнослужителей, попов, они посетили Москву. Им там давали карты «Мир», им давали деньги, им давали на подпись какие-то контракты. И они вернулись и начали в церквях вести пропаганду пророссийскую, они собирали подписи для пророссийских кандидатов. Сейчас было возбуждено около 20 уголовных дел против священнослужителей российской церкви, но их не арестовали. Закон должен быть суровым, потому что закон должен быть примером и для других. Суровый закон воспитывает граждан. На Западе целые страны были воспитаны суровыми законами, а у нас они с ними заигрывают!», – верещал он.

«Они знают – вот столько людей получили деньги, они всё зафиксировали, но после этого не преследовали, никаких активных действий со стороны власти. Потому что этих людей можно обвинить в предательстве страны и их надо лишать права голоса», – призывал Шалару.