Молдавский экспорт при Санду обвалился – потеряно более полумиллиарда долларов

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Экспорт Молдовы, достигший пика в 4,34 миллиарда долларов в 2022 году, в течение последующих полутора лет неуклонно снижался. К 2023 году стоимость экспорта снизилась до 4,05 млрд долларов США, а в июле 2024 года достигла 3,77 млрд долларов США.

Об этом порталу bani.md рассказал молдавский экономист Вячеслав Ионицэ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно его анализу, совокупное падение на 570 миллионов долларов вызвано четырьмя ключевыми факторами. Речь идет об утрате роли хаба в торговле с Украиной. Экспорт на Украину упал с 720 миллионов долларов США в 2022 году до всего лишь 390 миллионов долларов США в 2024 году после того, как Украина разработала новые логистические маршруты в обход Молдовы.

Экспорт в страны СНГ достиг рекордно низкого уровня в 2024 году, составив лишь 2,5% от общего объема экспорта, по сравнению с 7,5% в 2023 году и 70% в 1997 году. При этом руководство Молдовы предприняло шаги по выходу из пространства СНГ.

«Популистская и непоследовательная торговая политика – ограничения, введенные на импорт подсолнечника, сократили мощности по производству растительного масла, а экспорт из этого сектора сократился на 60% в 2024 году», – отметил Ионицэ.

По мнению экономиста, четвертой причиной сокращения молдавского экспорта является спад сельскохозяйственного производства: после рекордного урожая 2021 года Молдову ждало значительное падение сельскохозяйственного производства в 2023 и 2024 годах, что негативно скажется на экспорте сельхозпродукции. При этом правительство Молдовы, превратившееся в лоббиста зарубежного импорта, наотрез отказывается оказывать дополнительную помощь молдавским аграриям.

«Эти факторы продолжают снижать торговую конкурентоспособность Молдовы, и прогнозы указывают на дальнейшее снижение экспорта в ближайшие месяцы, начиная с 2024 года», – заключает Вячеслав Ионицэ.