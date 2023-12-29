Молдавский еврореферендум и Приднестровье. Примет ли участие Тирасполь в кишиневском замысле? 

Президент Майя Санду заявила, что референдум о вхождении Молдавии в ЕС пройдет без Приднестровья, поскольку на этой неподконтрольной Кишиневу территории не получится открыть избирательные участки. Жители левого берега Днестра, однако, смогут проголосовать на избирательных участках на правом берегу, сообщила глава РМ.

Насколько это справедливо? Насколько это вообще нужно Приднестровью? Какой смысл вкладывает президент Молдовы в будущий референдум? «ПолитНавигатор» собрал экспертные мнения на этот счет.

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Андрей Сафонов, политолог:

– Сама по себе эта схема кажется обычной западней. Почему? Она игнорирует то, что референдумы о курсе ПМР на союз с Россией и международное признание независимости были проведены – в 1991 и 2006 годах. А тут они как будто игнорируются. Кишинев ведь не признает ни государственности Приднестровья, ни решения приднестровских госструктур.

Этот кишиневский референдум вроде призван решить вопрос о курсе всей бывшей МССР с чистого листа. А как – с листа? По замыслу творцов идеи молдовского референдума, в условиях антидемократического режима, когда оппозиционные СМИ запрещены, а политики задавлены, будет игра в одни ворота.

То есть «Ниагарский водопад» прозападных информационных вбросов, без альтернативного потока со стороны лояльных России сил, промоет мозги колеблющимся жителям Молдовы и приведет к успеху ставленников Запада на референдуме и к переизбранию Майи Санду на второй срок. Тут-то Кишинев и заявит: все жители Молдовы, включая обитателей «приднестровского региона» проголосовали за вступление в ЕС! Значит, приднестровцы отвергают свою прежнюю идею союза с Москвой. Значит, на международных переговорах решения приднестровских референдумов можно не учитывать.

Это приднестровцев не устраивает. И это не нужно ПМР. Поэтому во внутренние дела Кишинева Тирасполь вмешиваться не будет – а такое невмешательство является краеугольным камнем приднестровской политики, – но и для участия Приднестровья в кишиневском замысле оснований не видно. Пусть каждый решает свои проблемы сам. Это логично.

Александр Кориненко, политолог:

– Президент Майя Санду идет против здравой логики, а именно назначает референдум в тот момент, когда страна не готова к вступлению в ЕС и голосовать тут не за что. Обычно подобные референдумы происходят, когда страна завершила переговоры о вступлении в объединение. Правда открылась совсем недавно – был внесен законопроект, согласно которому можно совместить президентские выборы и республиканский референдум.

Санду, не имея никаких достижений, кроме призрачных шагов евроинтеграции, рассчитывает на то, что избиратель поставит знак равенства между процессом реинтеграции и кандидатом в президенты Майей Санду. Наши европейские партнеры, в свою очередь, хотят окончательно «забетонировать» европейский путь Молдовы: референдум – это высшая воля народа, президент Санду – ее проводник.

Я думаю, что своими действиями на посту президента страны Майя Санду давно показала, что не относит жителей Приднестровья к категории «oameni buni» (хороших людей). За время ее президентства не было сделано ничего для переговорного процесса, кроме угроз и обвинений

Не секрет, за что проголосуют жители Приднестровья с молдавским гражданством: в подавляющим большинстве – против радикально прозападного президента и ее курса. Я думаю, что жителям левого берега Днестра даже устроят искусственные препятствия, если они захотят проголосовать, поскольку никто и ничто не должно нарушить будущий триумф евродемократии.

Анатолий Дирун, политолог:

– После того как стало ясно, что референдум о европейском выборе будет проводиться в один день с выборами президента Республики Молдова, участие приднестровцев в этом мероприятии надо рассматривать исключительно с точки зрения участия в избирательной кампании. Порядка 20–30 тыс. жителей Приднестровья, имеющих молдавское гражданство, традиционно принимают участие в молдавских избирательных кампаниях. И следующий год не будет исключением.

Пока неясно, как команда президента Молдовы планирует продвигать эту тему среди жителей левого берега Днестра, будет ли специальная агитпродукция, видеоролики, раскрывающие плюсы вступления Приднестровья (как части Молдовы) в ЕС. Очевидно, что сам факт участия приднестровцев будет рассматриваться молдавским руководством как дополнительный инструмент легитимности предстоящего референдума.

И даже если большинство выскажется против европейского вектора, все будет выглядеть демократично: есть сторонники, но есть и противники такого курса. Наличие большого числа противников среди приднестровцев всегда можно объяснить российской пропагандой и в очередной раз подчеркнуть необходимость работы центра «Патриот» [национального центра для защиты информации и противодействия пропаганде].

На практике до приднестровского бизнеса и руководства доведут пожелание Майи Санду не сильно усердствовать в критике референдума и развязывать широкую информационную кампанию по этому поводу. Благо у премьер-министра Дорина Речана есть контакты с приднестровскими коллегами. Одно можно сказать точно: Тирасполь не останется в стороне от этих выборов. Насколько серьезно он будет вовлечен в эти процессы, станет понятно уже после новогодних праздников.