Молдавский фейкомет: митрополиту Владимиру приписывают призыв голосовать за евроинтеграцию

Алексей Логофет.  
18.10.2024 15:30
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Религия, Церковь


Соросовские грантоеды разместили в социальных сетях платную рекламную новость о том, что митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир в своём обращении к гражданам страны якобы призвал голосовать за евроинтеграцию на референдуме, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действительно, на официальном сайте Молдавской митрополии было опубликовано обращение митрополита Владимира к жителям Молдовы с призывом выполнить свой гражданский долг.

Соросовские грантоеды разместили в социальных сетях платную рекламную новость о том, что митрополит Кишиневский...

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«В качестве Предстоятеля Православной Церкви Молдовы, но и гражданина призываю всех вас сознательно выполнить долг каждого из нас независимо от личных взглядов и политических предпочтений, проявить гражданскую ответственность», – говорится в обращении владыки.

При этом призывов голосовать за какого-либо кандидата в президенты либо за какую-либо опцию на референдуме в обращении нет.

Тем не менее, прозападные жулики приписывают митрополиту поддержку евроинтеграции на том основании, что «в ЕС «Церковь пользуется большей защитой, особенно в том, что касается реконструкции храмов со статусом исторических памятников».

По всей видимости, у евроинтеграторов складываются неблагоприятные перспективы с еврореферендумом вследствие того, что с каждым днём всё больше граждан и лидеров общественного мнения называют референдум жульнической махинацией. Поэтому соросовским шарлатанам приходится использовать подобные недостойные трюки, чтобы хоть как-то выправить ситуацию.

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