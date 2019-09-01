Молдавский министр добивается введения российского спецназа в Кишинев

01.09.2019, Москва, Елена Острякова

Молдавский министр внутренних дел Андрей Нэстасе распорядился начать судебное расследование относительно действий полиции, которая обеспечивала безопасность в ходе недавнего визита в Кишинев министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом сообщают «Молдавские ведомости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В МВД инициировано служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства издания приказа об обеспечении государственной охраной делегации, возглавляемой Сергеем Шойгу, которая приезжала на прошлой неделе в Кишинев» – заявил Нэстасе.

Нэстасе назвал произошедшее вокруг визита Шойгу в Кишинев «несчастным случаем, который не должен повториться». Он выразил недоумение по поводу того, что президент Игорь Додон решил пригласить Шойгу в Кишинев именно в этот сложный период.

«Я уже выразил сожаление по этому поводу. Это был вызов для нас, нужно сделать так, чтобы подобное не повторилось впредь», – сказал Нэстасе.

Ранее премьер-министр Майя Санду заявила, что визит Шойгу может носить только частный характер, так как не был согласован на уровне правительства. В то же время, президент Игорь Додон заявил, что министр обороны России приезжает по его личному приглашению. В ходе визита в субботу его приняли на официальном уровне, с почестями и охраной.

Политолог Борис Шаповалов заметил, что Нэстасе «так и не стал еще министром внутренних дел», раз принимает подобные решения.

«Видимо, министр Нэстасе решил все проблемы в стране, если его внимание направлено на такие несущественные вопросы о том, как и кто охранял Шойгу во время его визита, или кто «скорбел» 23 августа вместе с ним и Майей Санду», – отметил Шаповалов в беседе с корреспондентом «Блокнота Молдовы».

Председатель комиссии по СМИ общественной палаты России Александр Малькевич, журналист, которого в мае этого года депортировали из Молдовы, язвительно прокомментировал споры чиновников в Кишиневе.

«Хочется с юмором спросить: господа Санду и Нэстасе, неужели вы хотели, чтобы Шойгу в Кишиневе охранял российский спецназ? Чего вы добиваетесь вашими заявлениями? Какого рода бонусы и от кого вы хотите этим заслужить?!» – сказал Малькевич.