Молдавский министр извинился за молдавский язык

05.09.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, ранее проживавший в Румынии, отменил знание молдавского языка как необходимое условие для трудоустройства в своем министерстве.

Скандал случился после того, как министерство иностранных дел опубликовало у себя на официальном сайте объявление о том, что госсекретари обязаны знать как государственный молдавский язык, так и языки межнационального общения (русский, украинский, гагаузский, болгарский).

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Это возмутило депутата от блока ACUM, входящего в правящую коалицию, Юрия Реницэ.

«Даже при самых вредных политических режимах дела в МИДе не ухудшились настолько, чтобы так унизить румынский язык. Молодцы! Вперед с европейской интеграцией и с “молдавским языком” в Европу!!!», – написал Реницэ у себя в «Фейсбуке».

Министр моментально отреагировал на критику и распорядился изменить текст заявления.

«Совершенно ясно, что человек должен знать румынский язык, потому что у нас нет другого государственного языка», – сказал Попеску, передает Point.

Cогласно молдавской конституции, государственным языком является «молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики», однако в декларации о независимости Молдавии государственным языком назван румынский. Google в Молдавии сменил язык с молдавского на румынский 10 апреля 2014 года. Таким образом молдавский язык (на основе славянской графики) отныне существует лишь в Приднестровье.