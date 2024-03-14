Молдавский министр прибедняется: Мы тратим на оборону меньше, чем «Реал Мадрид»

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Хотя затраты Молдовы на вооружение выросли на 68%, это меньше, чем расходы крупного европейского футбольного клуба.

Об этом министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я иногда смотрю на бюджеты футбольных клубов Европы. Тот же «Реал Мадрид», который два года назад проиграл тираспольскому «Шерифу», у них линия обороны стоит дороже, чем наши инвестиции в национальную армию. Поэтому инвестировать еще есть куда», – сказал Попшой.

По его словам, Молдова увеличила затраты на вооружения с 0,3% до 0,55% от ВВП, а в среднесрочной перспективе планирует поднять их до 1% ВВП.

В начале марта Молдова вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), которым устанавливался лимит на бронетехнику, САУ, боевые самолеты и ударные вертолеты.

В прошлом году «Европейский фонд мира» доставил в Кишинев беспилотники, генераторы, вездеходы, миноискатели и медоборудование. Это уже вторая партия помощи для молдавской армии от фонда. С 2021 года в республику через него поступило военного оборудования на 87 млн евро. Также в Молдову прибыла военная техника из США, Германии и Франции.