Молдавский министр: Россия должна вывести из Приднестровья большую часть местного населения

Елена Острякова.  
14.03.2024 12:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия


Молдова настаивает на выводе из Приднестровья не только Оперативной группы российских войск (ОГРВ), но и российских миротворцев.

Об этом министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова настаивает на выводе из Приднестровья не только Оперативной группы российских войск (ОГРВ), но...

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«В военной миссии нужды нет. Ситуация на самом деле стабильная. Гражданская полицейская миссия больше бы способствовала улучшению отношений и продвижению экономических инвестиций. У миротворческой миссии хотя бы есть мандат.

А в том, что касается ОГРВ, это бывшая 14-я армия, где-то 1500 военных, которые не проводили ротацию с 2014 года, и сейчас зарабатывают, как могут. С военной точки зрения они опасности не представляют, но политически и экономически это влияет негативно», – считает министр.

Он надеется на то, что «Россия осознает» необходимость выведение своего контингента, когда «международные партнеры» найдут для нее аргументы.

При этом Попшой отметил, что граждане Приднестровья с российским гражданством «имеют тесную связь и являются представителями российских спецслужб».

Более 200 тысяч жителей ПМР имеют гражданство России. Они и служат в ОГРВ и миротворческом контингенте.

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