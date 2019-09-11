11.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Молдавский министр вдруг вспомнил русский язык

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску говорил сегодня в Москве на пресс-конференции со своим российским коллегой на русском языке.

При этом буквально в понедельник, находясь с визитом в Киеве, Попеску изъяснялся исключительно на английском, пользуясь услугами переводчицы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я рассматриваю свой визит как начало совместной работы по нормализации отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Это одно из важнейших направлений внешнеполитической деятельности правительства Молдовы», – отмтеил министр.

Он отметил важность восстановления в полном объеме двухсторонних торгово-экономических связей, «нынешнее состояние которых не отвечает ни интересам наших стран, ни нашим возможностям».

«Я высказал нашу позицию относительно необходимости отмены всех существующих барьеров и ограничений по доступу молдавской продукции на российский рынок. Тем более, что обе наши страны участники созданной в СНГ зоны свободной торговли (ЗСТ). Я хочу пояснить, что наше участие в ЗСТ СНГ и в ЗСТ с Евросоюзом не противореяат друг другу», – сказал Попеску.

По его словам, молдавская сторона предложила снизить тарифы на роуминг между Россией и Молдавией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть