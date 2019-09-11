Молдавский министр вдруг вспомнил русский язык

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску говорил сегодня в Москве на пресс-конференции со своим российским коллегой на русском языке.

При этом буквально в понедельник, находясь с визитом в Киеве, Попеску изъяснялся исключительно на английском, пользуясь услугами переводчицы.

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«Я рассматриваю свой визит как начало совместной работы по нормализации отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова. Это одно из важнейших направлений внешнеполитической деятельности правительства Молдовы», – отмтеил министр.

Он отметил важность восстановления в полном объеме двухсторонних торгово-экономических связей, «нынешнее состояние которых не отвечает ни интересам наших стран, ни нашим возможностям».

«Я высказал нашу позицию относительно необходимости отмены всех существующих барьеров и ограничений по доступу молдавской продукции на российский рынок. Тем более, что обе наши страны участники созданной в СНГ зоны свободной торговли (ЗСТ). Я хочу пояснить, что наше участие в ЗСТ СНГ и в ЗСТ с Евросоюзом не противореяат друг другу», – сказал Попеску.

По его словам, молдавская сторона предложила снизить тарифы на роуминг между Россией и Молдавией.