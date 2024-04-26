ЕС является гарантом мира и благополучия, в то время как Россия регулярно нападает на своих партнёров по СНГ. Кроме того, в Париже и Бухаресте лучше качество дорог и размеры пенсий, чем в Краснодаре.

Об этом заявил министр инфракстуктуры Молдовы Андрей Спыну (на фото), обрушившись с критикой в адрес евроскептиков в интервью порталу nordnews.md.

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«Прежде всего, Европейский Союз – это мир. Он был создан после Второй мировой войны. После Первой и Второй мировых войн европейские страны поняли, что они должны быть в мире друг с другом и создали этот блок. Со времен Второй мировой войны и до сегодняшнего дня не было ни войны, ни агрессии между странами-членами Европейского Союза на европейском континенте. Это был самый длительный период мира, и, будучи членом Европейского Союза, для Молдовы это будет означать, прежде всего, мир. Давайте посмотрим на другую сторону. У нас есть сообщество независимых государств, СНГ. Нападение на Грузию, война в Нагорном Карабахе, нападение на Украину, война в Приднестровье. Теоретически мы являемся членами сообщества независимых государств, где, в большинстве случаев, Российская Федерация либо нападала, либо способствовала различным военным конфликтам. Лично я не хочу жить в стране, которая пропагандирует войну, или как-то ассоциироваться с этой страной. Я хочу жить рядом со странами, которые верят в мир», – вещал министр.

По его словам, евроскептики ведут себя лицемерно, критикуя ЕС и стремясь совершать туда поездки.

«Давайте внесем ясность. Мы все хотим дорог, водопроводов, зарплат, более высоких пенсий. Давайте посмотрим, где они больше? В Краснодаре, или в Париже, или в Бухаресте? Сколько граждан, в том числе с севера, в том числе русскоязычных, получают румынское гражданство? Почему? Получать пособие на ребенка, иметь возможность свободно путешествовать по европейскому пространству и многие другие преимущества. Вопрос, почему вы выбираете поездки в европейские страны, а к такому пути нашей страны относитесь скептически? Я понимаю, что на севере меньше поддержки евроинтеграции, чем в центре и на юге страны. Это ваша обязанность, обязанность председателей районов, мэров – говорить об этом, потому что вы придете и попросите миллионные бюджеты. Вы прекрасно знаете, что все, что было сделано на севере по инфраструктурным проектам, было сделано при поддержке Евросоюза. Российская Федерация не пришла инвестировать в север», – пропагандонил Спыну.

При этом он умолчал об участии стран ЕС в нападении на европейскую страну – Югославию и её последующем расчленении, равно как о призывах лидеров Евросоюза «победить Россию на поле боя» и накачивании воюющей Украины смертоносным оружием. Он умолчал о том, где выше уровень цен, коммунальных услуг и налогов. И, конечно, сторонники евроинтеграции не любят вспоминать про уничтоженную в странах Прибалтики промышленность и сельское хозяйство, равно как и про безмерный уровень депопуляции в этих странах.