Молдавский общественник обвинил Додона в предательстве России

25.04.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон, которого считают пророссийским политиком, хочет при посредничестве США заключить союз с олигархом Владом Плахотнюком, которого называют «хозяином Молдовы», и таким образом укрепить свою власть.

Такое мнение у себя в «Фейсбуке» высказал известный молдавский гражданский активист Аурел Бакуряну.

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«Он предал Путина, который его сделал узнаваемым лицом. Зная, что на Плахотнюка имеют влияние только США, он просит о содействии американское посольство. На недавней встрече с сенаторами США наш Додон попросил помощи в решении приднестровской проблемы. Этим самым он отказался от Путина и Российской Федерации, у которой интересы в Приднестровье. Это абсурд – просить у американцев помощь в вопросе, который решить может только Россия», – пишет Бакуряну.

При этом он полагает, что Плахотнюк не согласится на союз с Додоном, а добьется досрочных парламентских выборов, на которых возьмет уверенное большинство.

«Додон – это та курва, которая хочет со всеми пойти на компромисс, но ему никто не верит. В 2012 он предал Воронина, в 2014 он провернул, что Усатого сняли. Начались протесты – он стал президентом. Сейчас ему говорят: давай скинем Плахотнюка. Он: нет, мы пойдем по закону и будем вместе с Плахотнюком голосовать. Он обещал пророссийскость, язык, посадить Плахотнюка, но после выборов согласен со всеми договариваться», – рассуждает автор.

Напомним, что Бакуряну находится в санкционных списках украинских властей за участие в 2018 году в акции у здания посольства Украины в память о погибших противниках Майдана, заживо сожженных украинскими националистами в Одессе в Доме профсоюзов.

Также напомним, что молдавский парламент больше двух месяцев не может начать работу, потому что прошедшие в него партии не в состоянии создать коалицию и избрать руководящие органы.

Если коалиция не будет создана, в стране должны пройти досрочные выборы. Это рискованно для партий, представленных в парламенте, поскольку есть возможность не улучшить, а ухудшить свой последний результат.

Именно поэтому социалистам, которые в результате последнего голосования не получили требуемого большинства голосов в парламенте, приходится рассматривать возможность неестественных коалиций со своими идеологическими противниками.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Молдове в феврале, социалисты набрали 35 мандатов, демократы олигарха Плахотнюка – 30, их прозападные конкуренты из ACUM – 26. Еще 7 мандатов у подконтрольной Плахотнюку партии «Шор».