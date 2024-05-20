Молдавский оппозиционер наивно жалуется в гестапо на комендантов концлагеря
Заместитель председателя парламента Республики Молдова Влад Батрынча, член исполкома Партии социалистов, призвал Мониторинговый комитет Совета Европы «провести беспристрастный анализ реформ в Молдове – с объективным отражением реальности в республике».
Об этом он заявил в ходе выступления на заседании комитета в Париже при рассмотрении проекта годового отчета о выполнении обязательств Республики Молдова перед Советом Европы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Батрынча посетовал на вероломство властей Молдовы, которые, «обязались строить подлинно правовое государство, обеспечив демократизацию и независимость институтов правосудия, Конституционного суда, Прокуратуры, Совета по телерадиовещанию, ЦИК… но на самом деле правящая партия действует во вред демократии, национальному и международному законодательству, государству и народу республики».
«Согласно недавнему отчету ОБСЕ, власти Молдовы собирались деполитизировать ЦИК, подавляющее большинство членов которого являются представителями правящей партии. Этого не произошло. С другой стороны, действующая власть вносит изменения в избирательное законодательство в год проведения выборов, вопреки Кодексу добросовестной практики в избирательных вопросах, принятому Венецианской комиссией. А выборочное внедрение голосования по почте не создает ничего, кроме благоприятного климата для правого электората», – отмечает Батрынча.
Он назвал организацию республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию «предвыборной уловкой, отдающей приоритет кандидату от президентской власти – Майе Санду».
Депутат-социалист пожаловался на установление политического контроля над СМИ в Молдове, где «телеканалы и сайты закрываются по подозрению, без какого-либо решения суда».
Отметим, что европейские чиновники всегда оказывали и продолжают оказывать политическую поддержку Майе Санду, пока она заявляет о своём противостоянии России, «ведущей «гибридную войну» против Молдовы». Точно так же на Западе закрывали глаза на действия Зеленского на Украине, когда он с подручными закрывал независимые телеканалы и подавлял оппозицию.
Молдавские оппозиционеры, пытающиеся апеллировать к Западу, выставляют себя на посмешище. Их плаксивые выступления в Совете Европы напоминают жалобы в гестапо на коменданта концлагеря. Впрочем, большой вопрос, действительно ли Влад Батрынча и подобные ему являются оппозиционерами.
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