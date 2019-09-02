Молдавский парламент вспомнил о русских избирателях

02.09.2019, Москва, Елена Острякова

Парламент Молдавии запустил русскоязычную версию своего официального сайта.

Об этом сообщает сайт Actuality, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечу, что перевод сайта на русский язык не предусматривает расходы государственного бюджета. В то же время влияние на уровень информированности и доступ к информации граждан возрастают с запуском русской версии сайта, учитывая, что, согласно переписи 2014 года, около 400 тысяч граждан Республики Молдова заявили, что обычно говорят на русском языке», – сказала спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный.

В 2016 году специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Рита Ижак-Ндиайе призвала молдавские власти обеспечить версии на языках меньшинств для официальных веб-сайтов. Решением Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства от 2018 года, отсутствие русской версии веб-сайта парламента квалифицируется как дискриминация по признаку языка.