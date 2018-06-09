09.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Молдавский Парубий хочет румынский газ

Ввиду будущего прекращения поставок российского газа через Украину, Молдова планирует заменить его поставками из ЕС.

Об этом на ІІ Межпарламентской конференции «Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального и безопасности сотрудничества и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО» заявил глава парламента Республики Молдова Андрей Канту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова на 100% зависит от российского газа. есть заявления российской стороны, что через год-два они не будет поставлять газ в Молдову транзитом через Украину. Мы тоже должны что-то сделать. Мы уже оперативно движемся в процессе оперативной связи с Румынией и ЕС, мы строим газовый трубопровод. Плюс есть объекты по возобновляемым источникам энергии», – сказал он.