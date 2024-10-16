Молдавский политик ловко отбрил в эфире Арестовича – убеждавшего, что будущее Молдовы в НАТО и Румынии

Украинский пропагандист Алексей Арестович в ходе стрима на канале своего коллеги Юрия Романенко (разыскиваемого органами РФ как преступника) тщетно пытался подтолкнуть кандидата в президенты Молдовы Ренато Усатого к принятию тезиса, что только вступление в НАТО и объединение с Румынией «спасёт Молдову от агрессии со стороны России».

Арестович пытался убедить Усатого и всех молдавских зрителей, что нейтралитет – это якобы очень дорогая штука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только такие богатые страны, как Швейцария, его могут себе позволить, а Швеция и Финляндия, будучи нейтральными, вступили в НАТО сразу после начала войны в 2022 году», – начал он издалека.

Затем Арестович сразу обзначил свою позицию, что является противником нейтралитета Молдовы.

«Я считаю, что РМ надо вступать в ЕС и НАТО. Это лучший вариант. И вы имеете эту возможность, в отличие от нас. В отношении нас РФ выставила ультиматум. Да, мы будем сотрудничать с ЕС и НАТО с головой, но формального вступления, скорее всего, не будет. А у вас есть эта уникальная возможность», – вещал Арестович.

Бывший советник офиса Зеленского заявил, что он поддерживает объединение Молдовы с Румынией.

«Я унионист. Я был и в Молдове, и в Румынии – и прекрасно понимаю, что это практически один народ, один язык, одни и те же люди, с разной культурой. Если углубляться в историю, то может быть Молдова и являлась тем самым системообразующим фактором для Румынии, но сегодня вопрос об объединении государства – де-факто или де-юре – это самое важное, что можно сделать в отношении позиционирования Молдовы», – разглагольствовал Арестович.

«В чем преимущество нейтралитета Молдовы на фоне вызовов и угроз с ее реально небольшими возможностями? К сожалению, чем вступить в тесный союз с Румынией, который де-факто осуществился, стать членом ЕС и НАТО и попасть под зонтик прикрытия, а дальше – развивайтесь как хотите. В ЕС возможны какие угодно модели, там Венгрия уживается и Эстония, очень разные государства, с разными подходами. Почему Молдове не защищать свою самобытность в системе двух зонтичных структур, которые прикрывают и дают возможности? Зачем нейтралитет? Чего он такого по-вашему даёт, этот нейтралитет?», – настаивал Арестович.

Кандидат в президенты Молдовы Ренато Усатый не поддался на уловки ушлого украинского провокатора.

«Молдова – многонациональная страна, и только настоящий суверенитет и нейтралитет может нам гарантировать спокойствие. Давайте представим себе гипотетически, что Молдова вступила в НАТО, а у России, как вы говорите, есть план её захватить. Зонтик НАТО не поможет. НАТО за нас воевать точно не будет, понимаете? Не будут армии других стран воевать за нас. Я просто помню, когда первые ракеты упали в Одессе в 2022 году, пол-Румынии, включая чиновников и военных, поехали в сторону Венгрии», – напомнил Усатый.

Он считает, что только умеренная внешняя политика и нормальные, взаимовыгодные отношения со всеми являются гарантом безопасности.

«Вы поймите, у нас могут появиться огромные деньги и оружие, но у нас нету людей. У нас некому стрелять. Мы технически не можем ни с кем воевать. Мы не Украина по площади. И самое главное – если мы являемся честными политиками, мы должны делать то, чего хотят большинство граждан страны. Если сегодня более 65% граждан страны не хотят ни вступления в НАТО, ни объединения с Румынией – я должен пойти против 2/3 граждан нашей страны? Нет», – заключил Ренато Усатый.