Молдавский политик: Мы расплачиваемся за поездку Санду на «Крымскую платформу»

28.12.2021  12:17 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Газ, Дзен, Молдова, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Если бы президент Молдовы поехала на саммит СНГ и поговорила с российским лидером Владимиром Путиным, то цена на газ для Кишинева могла бы измениться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Независимой газете» заявил лидер социал-демократов Молдовы Виктор Шелин.

Если бы президент Молдовы поехала на саммит СНГ и поговорила с российским лидером Владимиром...

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По его словам, для Молдовы «цена, зафиксированная в соглашении, заключенном между правительством РМ и «Газпромом», а это 450 долл. за тысячу кубометров, очень высока».

Он также добавил, что для стран, заключивших с «Газпромом» контракты на поставку голубого топлива, оно продается по более низкой цене.

«Если бы Санду поехала на саммит СНГ и там поговорила с Путиным о разнице цены на газ в ЕС и в РМ, что-то бы изменилось. Но Санду не едет на саммит, так как ранее она была в Киеве на саммите «Крымской платформы», где подписала принятую там декларацию. Более высокая цена для Молдовы – это плата за присоединение к «Крымской платформе», за подпись президента Майи Санду под соответствующей декларацией и непризнание Крыма российским», – сказал политик.

Он добавил, что «Молдове это грозит не только дорожающим газом, но экономическим кризисом, который в стране уже начался».

Он считает, что газовый договор с Россией нужен Кишиневу «для передышки».

. «Через три года Молдова построит на европейские деньги высоковольтные линии электропередачи и откажется покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и принадлежащей российскому собственнику – «Интер РАО». И тогда же Кишинев откажется от российского газа в пользу поставок из Румынии», – прогнозирует Шелин.

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