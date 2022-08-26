Молдавский политик-русофоб надеется прибрать к рукам Приднестровье «после поражения Путина»

26.08.2022  21:31 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Молдова не должна просить Украину решить приднестровский вопрос военным путем.

Об этом в эфире 21 канала молдавского телевидения заявил депутат-русофоб Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не должна просить Украину решить приднестровский вопрос военным путем. Об этом в эфире...

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«Мне приходилось много общаться с украинскими журналистами, которые спрашивали, почему нам вместе сейчас не порвать, как Тузик грелку, это Приднестровье. Я им сказал: ребята, охолоньте. Это не внутренний конфликт, на левом берегу не живут наши враги. Там 328 тыс граждан Молдовы», – рассуждал Нантой.

Он надеется, что Молдова «реинтегрирует» Приднестровье после «поражения России» в «войне».

«К проблеме Приднестровья вернемся, когда путинский режим потерпит военное поражение. Это единственная гарантия национальной безопасности Республики Молдова. Это не тот конфликт, для решения которого требуется голливудский сценарий. Это мирный демонтаж с последующей интеграцией людей с левого берега в республику Молдова. Нужно найти аргументы для тех, кто не сразу поймет, чтобы они поняли, что процесс необратим», – болтал Нантой.

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