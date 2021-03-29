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29.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал
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Молдавский политолог-русофоб придумал, как надежнее уничтожить Приднестровье


В случае гипотетической «реинтеграции» Приднестровья в состав Молдовы республику надо не оставлять как автономное образование, а поделить на три региона, каждый из которых объединить с молдавским регионом.

Об этом в своем блоге написал молдавский политолог-русофоб Виталий Андриевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сохранение нынешней территории и специальный статус для всего региона укоренен в настоящее время в сознании жителей приднестровского региона. С другой стороны, образование трех агропромышленных кластеров выглядит крайне привлекательным с экономической точки зрения. Такой вариант развития региона на сегодняшний день является практически непроработанным и недооцененным. Для того, чтобы реинтеграция стала реальностью, Кишиневу понадобится проявить упорство и политическую волю», – написал Андриевский.

Решить проблему он предлагает на референдуме, принять участие в котором смогут только те жители Приднестровья, у которых есть молдавское гражданство.

Он признает, что часть молдавского общества не хочет «реинтеграции» Приднестровья.

«Есть настроения, что нужно отказаться от этого региона, так как он ментально несовместим с остальной Молдовой. Есть также опасение, что включение Приднестровья в процесс молдавских выборов приведет к усилению позиций пророссийских политических сил в Молдове, и как результат – к созданию «Большого Приднестровья». По их мнению, вхождение Приднестровья в состав Молдовы в его нынешнем виде – прямая угроза «приднестровизации» всей Молдовы.

Что касается политической составляющей такого сценария, то после реализации спецоперации “Федерализация Молдовы”, Россия получила бы в своё распоряжение множество возможностей для влияния на Кишинев. Она смогла бы опереться на формальные права автономий в Приднестровья и Гагаузии, на разного рода “полезных идиотов” и агентов влияния», – рассуждает Андриевский.

Сам он считает, что отказываться от Приднестровья нельзя, поскольку сделав это, Кишинев «получит у себя под боком криминальный анклав, тесно сотрудничающий с Россией – но уже в статусе признанного государства».


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